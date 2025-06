Niente Juve e nuova reunion: l’affare l’ha già fatto la Roma

I grandi cambiamenti che si stanno repentinamente attuando a Trigoria hanno addosso gli occhi interessati di diversi club pronti all’affare.

I cambiamenti che stanno avvenendo in casa Roma non interessano soltanto i giallorossi. Se il cambio di allenatore non ha provocato scossoni di sorta dal momento che Claudio Ranieri ha alzato la sua asticella professionale passando da tecnico a ‘consigliere’, i movimenti di entrata e di uscita all’interno dell’area tecnica coinvolgono diversi club.

La nomina di Frederic Massara a nuovo direttore sportivo della Roma è stata ufficializzata soltanto un pugno di ore fa. L’ex dirigente di Roma e Milan torna pertanto nella capitale prendendo il posto di Florent Ghisolfi. Toccherà quindi all’ormai ex dirigente giallorosso trovare un club dove iniziare una nuova avventura professionale.

In questi frenetici giorni in cui Roma, e la Roma, hanno rappresentato il cuore pulsante del mercato italiano e dove le figure di alcuni importanti direttori sportivi hanno sorvolato Trigoria in attesa della decisione ultima, il nome di Florent Ghisolfi, una volta appurato che avrebbe lasciato la società giallorossa, è stato accostato più volte alla Juventus.

Niente Juve per Ghisolfi, lo aspetta la Premier

Forse tutto darà partito dalla nomina a direttore generale della Juventus di Damien Comolli, un dirigente di esperienza e soprattutto francese come lo stesso Florent Ghisolfi. Fatto sta che al momento di Ghisolfi alla Juventus non parla più nessuno.

Gianluca Di Marzio, ha parlato di Florent Ghisolfi ma non in ottica Juventus. Infatti per l’esperto di mercato il futuro dell’ex direttore sportivo della Roma potrebbe essere altrove. In Premier League per l’esattezza, “Su di lui c’è il Sunderland, squadra inglese che ha ottenuto la promozione dalla Championship alla Premier League“.

Un club che il dirigente sportivo francese conosce bene per aver chiuso la trattativa che ha portato l’ex giocatore della Roma Le Fée proprio al club inglese che a fine stagione ha ottenuto la tanto desiderata promozione nella massima serie inglese. E’ dunque durata soltanto un anno l’esperienza nella capitale, sponda giallorossa, di Florent Ghisolfi.

La Premier League, ed il Sunderland, possono rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi nel calcio che conta.