Pogba alla Roma, Dybala l’aveva detto: le cifre UFFICIALI dell’operazione

Pogba alla Roma: le cifre ufficiali dell’operazione. Qualcuno crede al fatto che il francese possa approdare nella Capitale. Ecco la situazione

Pogba alla Roma? Beh, appare decisamente un’operazione complicata ma qualcuno ci crede. Ci sono dei numeri, delle cifre, che lasciano davvero poco spazio all’interpretazione.

Il centrocampista francese che ha scontato la squalifica per doping e che adesso potrebbe tornare serenamente a giocare, nei giorni scorsi è stato con Dybala: i due sono molto amici dai tempi della Juventus e chissà, magari si è anche parlato del futuro proprio del “Polpo” che ancora non si conosce. Il giocatore, uno dei più forti nel suo ruolo per diversi anni, prima di qualche infortunio di troppo, è stato accostato con molta insistenza al Monaco. E poi quella foto scattata con Dybala ha fatto scattare qualcosa tra i tifosi della Roma e non solo. C’è qualcuno che ci crede, o quasi, come detto prima.

Pogba alla Roma: le quote dei bookmaker

E chi ci crederebbe in questo momento? I bookmaker, che in lavagna, anche in Italia, hanno messo proprio in quota un possibile arrivo di Pogba nella Capitale. Mettiamo le cose in chiaro: di trattative al momento non ne esistono e sarà difficile realmente vederlo, però secondo gli analisti della Sisal, qualche possibilità ci sarebbe.

L’approdo di Pogba in maglia giallorossa – il centrocampista è ovviamente in cerca di riscatto dopo lo stop forzato e in generale dopo anni difficili – è bancato a 7,50 volte la posta. Non sono numeri altissimi per un trasferimento di mercato, lo sappiamo noi e lo sa chi segue da vicino questo tipo di giocate. Però oggettivamente non è nemmeno così bassa da poterci spingere a dire è fatta. Però rimane nell’idea, secondo i bookmaker ovviamente, che si potrebbe anche fare, magari sfruttando l’amicizia con Dybala. Anche se, ribadiamo, adesso Pogba sembra essere davvero vicino al Monaco.