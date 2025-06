100 milioni e addio Inter: portano via Barella

100 milioni per portare via Barella dall’Inter, l’annuncio ha del clamoroso: ecco le ultime di calciomercato in casa nerazzurra.

Sono tante le società chiamate e costrette a fare i conti con i numerosi cambiamenti, risultanti necessari per apparecchiare nel migliore dei modi le prossime stagioni e ripartire dopo gli errori commessi nel recente passato. Non casualmente, dunque, una certa continuità si sta registrando solamente tra le fila di chi abbia fatto molto bene in questi mesi, con il Napoli di Antonio Conte a primeggiare. Il tecnico leccese, alla fine, è rimasto alla corte di De Laurentiis, assicurando continuità progettuale e una comune visione di insieme con Manna e lo stesso Presidente.

Anche la Juventus ha deciso di catalizzare un percorso basato su quanto raccolto da Tudor dal mese di marzo in poi, sebbene con cambiamenti endogeni che hanno apportato ulteriori modifiche ad un organigramma già non poco ricco di novità nel corso di questi ultimi anni. Ben altri discorsi, invece, per squadre come le due milanesi o le due romane, alle prese con ribaltoni in panchina e all’interno delle stesse società. Lo ricorda bene la costruzione di un tanto anelato trittico italiano in quel di Trigoria con Massara, Ranieri e Gasperini, così come lo stesso approdo di Allegri sulla sponda rossonera di Milano vuole essere un segnale di ripartenza sotto la nuova gestione Tare.

100 milioni per Barella: le ultime di calciomercato dalla Spagna

Area di grande cambiamento, poi, si sta respirando, ovviamente, anche in casa Inter, al termine di una stagione che potrebbe essere definita fallimentare. Non tanto per l’assenza di trofei, quanto per l’epilogo di un campionato iniziato con ben altri presupposti e che aveva visto lo stesso Inzaghi dichiarare esplicitamente l’anelito al voler alzare tre coppe. Quanto accaduto a Monaco a fine maggio ancora echeggia nella mente dei tifosi e di qualche calciatore apparso visibilmente nervoso.

Bisogna, però, ora fare un passo oltre, con lo stesso Marotta che ha individuato in Chivu il potenziale nome ideale dal quale ripartire dopo l’approdo di Inzaghi in Arabia. All’ex Parma andrà consegnata una squadra plasmata e ringiovanita, con modifiche che potrebbero passare anche per importanti cessioni. Più nello specifico, non va trascurato quanto riferito da Relevo, che mette al centro dei possibili meccanismi di mercato del Real Madrid anche Nicolò Barella.

Diversi profili, infatti, interessano Xabi Alonso per il necessario apporto di modifiche al centrocampo: tra i vari, figura anche Manuel Locatelli, come scrivono sempre in Spagna. Tornando a Barella, è proprio il campionissimo di livello mondiale a rappresentare il nome maggiormente gradito. Il prezzo, per scadenza contrattuale fra quattro anni e un andamento ormai ben noto, non potrà essere inferiore ai 100 milioni di euro.