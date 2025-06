Accordo chiuso e via libera Gudmundsson: Massara l’ha già venduto

Accordo chiuso e via libera Gudmundsson: il Genoa ha preso l’erede dell’islandese già accostato alla Roma. Ecco lo scenario

In questi giorni è spuntato il nome di Gudmundsson come possibile rinforzo per la Roma di Gian Piero Gasperini. Il fantasista islandese di proprietà del Genoa tornerà in Liguria perché la Fiorentina non lo dovrebbe riscattare. Anzi, i Viola proprio ieri hanno preso Fazzini quindi una scelta l’hanno fatta.

Detto questo, è evidente che quello che sembrava un talento cristallino che ha faticato in Toscana, non rimarrà agli ordini di Vieira. I liguri stanno valutando tutte le alternative per cederlo e tra queste ci sono anche i giallorossi. Un ulteriore segnale che un addio è certo, scontato, è arrivato anche dall’ultimo colpo che i rossoblù hanno chiuso nel corso di queste ore, parliamo di un giocatore che il nuovo direttore sportivo della Roma, Massara, conosce molto bene.

Il Genoa ha preso Albert Grønbæk, via libera per Gudmundsson

I liguri hanno preso dal Rennes, proprio l’ex squadra di Massara, il fantasista danese Grønbæk che lo stesso dirigente giallorosso nella scorsa sessione di mercato, quella di gennaio, aveva ceduto in Premier League, al Southampton. Sappiamo tutti poi com’è andata a finire la stagione, anche se Grønbæk di presenze ne ha fatte poche.

Adesso questa sua nuova avventura in Italia permette di dire con serenità che il Genoa, Gudmundsson, non lo vuole proprio tenere. Quindi è evidente che attenda delle offerte e una potrebbe arrivare dalla Roma nei prossimi giorni. Se le notizie di mercato, ovviamente, dovessero venire confermate anche nelle prossime settimane. Sicuramente, l’islandese, è un profilo che a Gasperini piace, visto che si era parlato, prima del suo passaggio alla Fiorentina, anche di un concreto interesse dell’Atalanta.