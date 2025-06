Accordo saltato e addio Roma: lo prende Ghisolfi

Accordo saltato e addio Roma: il termine è già scaduto e i giallorossi non sembrano proprio prenderlo più in considerazione. Ecco lo scenario

Se n’è sicuramente discusso nel corso di queste settimane. E a quanto pare una decisione sarebbe già stata presa. Perché il termine per il riscatto è scaduto e perché, adesso nella Roma, non c’è più quel dirigente che lo voleva.

Di novità importanti sul futuro, quindi, ne sono arrivate. E la prima è quella che vede la Roma non protagonista di una mossa per prendere il giocatore dopo averlo portato a Trigoria nello scorso mese di gennaio. Sì, i giallorossi ci hanno provato a chiedere di nuovo in prestito, ma il Salisburgo – quindi parliamo di Gourna-Douath – non hanno aperto a questa ipotesi. Per il momento. Dal proprio canto niente 19 milioni di euro da parte di Ranieri, che era l’accordo chiuso a gennaio per il riscatto. Quindi occhio a Ghisolfi, che lo potrebbe tentare.

Addio Roma, Gourna-Douath al Sunderland

Il giovane centrocampista, che in generale con la Roma ha fatto anche bene nelle poche volte che è stato chiamato in causa nel corso della seconda parte di stagione, ha molti estimatori anche in Premier League. E tra questi c’è anche l’ex direttore tecnico della Roma, Ghisolfi, che è passato al Sunderland.

In quella squadra c’è anche Le Fée, un pallino proprio del dirigente francese che lo ha voluto alla Roma, e in quella squadra, visto che parliamo di un altro pallino – e Gourna ha lo stesso agente del tecnico degli inglesi – ci potrebbe finire anche lui. Certo, Ghisolfi non ha ancora ufficialmente firmato con il club che si è guadagnato la promozione in Premier League grazie agli spareggi, ma sembra solamente una formalità, visto che parliamo di un accordo vicinissimo e che potrebbe anche essere ufficializzato nel corso delle prossime ore.