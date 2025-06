Addio Roma: nuovi club su Angelino | ASRL

Nuove piste di calciomercato per la cessione dell’esterno spagnolo, valutato 20-25 milioni dai giallorossi

Tramontato sul rettilineo finale per l’impossibilità di ufficializzare l’affare prima del Mondiale per Club, il passaggio di Angelino all’Al-Hilal avrebbe garantito alla Roma 25 milioni di euro. Benché non sia ancora tramontata definitivamente, la pista che conduce alla squadra allenata da Simone Inzaghi può complicarsi visto il nuovo tentativo fatto per Theo Hernandez.

L’esterno del Milan ha più volte rifiutato la destinazione araba, trovando un accordo economico con l’Atletico Madrid che, tuttavia, non ha soddisfatto le richieste economiche dei rossoneri. Qualora l’Al-Hilal dovesse ricevere un altro due di picche dall’esterno francese, tornerebbe con forza sul numero 3 giallorosso che, tuttavia, ha altri estimatori e potrebbe lasciare in ogni caso la Capitale.

Addio Angelino: due club chiamano la Roma

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, in patria il Girona ha messo in lista il nome del 28enne iberico nel caso in cui dovesse cedere Miguel Gutierrez. Seguito da Juventus, Napoli e dalla stessa Roma, il 23enne mancino è valutato 25-30 milioni di euro, ma il club catalano non ha intenzione di spendere l’intero ricavato da un’eventuale cessione per comprare il sostituto.

Ecco perché, la pista che può diventare veramente concreta nei prossimi giorni conduce ancora in Arabia. A caccia di un nuovo esterno sinistro, secondo le informazioni in possesso della nostra redazione l’Al-Nassr ha messo in cima alla lista dei desideri due nomi: Angelino e Alex Telles. Per l’ex Manchester United si tratterebbe di un ritorno nel club.

Prima di muovere passi ufficiali per qualsiasi obiettivo, la dirigenza dovrà chiudere definitivamente l’accordo con il successore di Stefano Pioli, con la posizione di Sergio Conceicao che ha assunto sempre maggior forza negli ultimi giorni, dopo il rifiuto di Luciano Spalletti.