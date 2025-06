Calciomercato Roma, clausola e manovra di disturbo: doppio sgarbo

L’odierna presentazione di Frederic Massara è un’altra tappa fondamentale nel progetto di costruzione della nuova Roma. Ed il mercato entra nel vivo.

E’ stato il giorno in cui Frederic Massara si è presentato, o sarebbe meglio dire, ripresentato, all’intero ambiente Roma. Un club, quello giallorosso, che il neodirettore sportivo aveva già avuto modo di conoscere, e di apprezzare, durante il periodo a cavallo tra il 2016 ed il 2017.

Nessun roboante proclama ma la ferma determinazione a raggiungere gli ambiziosi risultati in qualche modo già prefissati. La mancata qualificazione alla Champions League sfumata per un solo punto e dopo una risalita in classifica straordinaria della formazione guidata da Claudio Ranieri non è stata ancora digerita dalle parti di Trigoria.

Pertanto si può ritenere che il rientrare tra le prime quattro classificate possa ritenersi l’obiettivo minimo della prossima stagione per la formazione guidata da Gian Piero Gasperini, tecnico peraltro già abituato a centrare la qualificazione alla massima competizione europea. Ora, però, il mercato chiama.

La Roma e la sfida infinita al Bologna

Mercato in uscita determinante in questa fase per trovare la giusta dote economica per soddisfare i rigorosi paletti finanziari della Uefa. La Roma, però pensa anche ai profilli da assicurare al suo nuovo tecnico.

Gian Piero Gasperini attende a breve novità. Jhon Lucumí, classe 1999, difensore colombiano del Bologna è stato da subito un obiettivo giallorosso. Florent Ghisolfi aveva tentato di aprire una trattativa con il Bologna salvo poi arrestarsi nel momento in cui ha compreso che la società rossoblù non avrebbe negoziato la clausola rescissoria da 28 milioni di euro.

La Roma è stata quindi costretta a guardare altrove e puntare le sue attenzioni su un altro profilo. Il nome nuovo lo ha lanciato forzaroma.info ed è quello di Tino Anjorin, classe 2001, centrocampista inglese dell’Empoli. Un profilo che si messo in mostra con il club toscano durante la stagione appena conclusa. La Roma, però, potrebbe nuovamente ‘scontrarsi’ con il Bologna, dal momento che anche i felsinei guidati da Vincenzo Italiano puntano l’inglesino.

Roma–Bologna è già iniziata per riportare in Serie A il centrocampista inglese Tino Anjorin.