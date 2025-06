Clausola pagata e addio Roma: è UFFICIALE

Clausola pagata e addio Roma, la notizia circolava da tempo e adesso è ufficiale: lascia il giallorosso dopo molti anni incredibili

La notizia circolava da un po’ di tempo. Le lacrime che abbiamo visto nell’ultima gara ufficiale della stagione lasciavano presagire a qualcosa di importante. E così è stato.

Aveva una clausola rescissoria valida solamente per l’estero e il club del massimo campionato inglese l’ha pagata. Soldi che incassa la Roma e sono tanti soldi, soprattutto perché parliamo di una calciatrice, e non di un calciatore. Sì, parliamo di Moeka Minami, difensore giapponese, la prima giapponese a vestire la maglia della Roma femminile, che saluta tutti e cambia stile di vita. Chiude la sua era nella Capitale dopo 118 presenze e 10 gol. Un pilastro degli ultimi anni.

Clausola pagata: Minami lascia la Roma

La destinazione è il Brighton, che in questo momento ha anche ufficializzato l’innesto della calciatrice che con la maglia della Roma ha vinto tutto. Scudetti e coppe. La Roma incassa oltre centomila euro da questa cessione e sono soldi che saranno sicuramente investito nel mercato che ufficialmente ancora non è partito ma che comincia a muoversi. Anche se in questo momento, in casa giallorossa, il primo obiettivo è quello di prendere l’allenatore dopo l’addio di Alessandro Spugna.

Il tecnico come sappiamo di comune accordo con la società ha deciso di interrompere con un anno d’anticipo rispetto alla durata del contratto il suo rapporto con il club. E le ultime notizie nel merito ci dicono che il duo Bavagnoli-Migliorati è alla ricerca di un allenatore da prendere da un campionato maschile, quindi dalla Serie C, presumibilmente. E a quanto pare la scelta sarebbe stata fatta, e verrà comunicata nei prossimi giorni. Poi si inizierà realmente a programmare il mercato: c’è tempo, la stagione ufficialmente inizierà il 5 ottobre anche se prima ci sarà il playoff per l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Parliamo della fine di agosto, in questo caso, quindi sì, il tempo c’è.