Juve e Roma hanno chiuso: accordo col doppio ex

Il calciomercato estivo è pronto a rimescolare violentemente le carte in tavola per gran parte delle big della massima lega italiana

Il calciomercato è alle porte e, mentre il Mondiale per Club si occupa di mischiare ulteriormente le carte in tavola per quanto concerne le aspettative e le aspirazioni delle tifoserie per la prossima stagione, le varie dirigenze della massima lega italiana si preparano a ribaltare da cima a fondo le rose delle proprie squadre, così da fornire agli allenatori delle compagini calcistiche in grado di risultare competitive nel corso della prossima annata.

In tal senso spiccano senza dubbio le rose che hanno visto cambiare nelle ultime settimane il proprio allenatore e che, dunque, modificheranno radicalmente la propria natura tecnico-tattica.

Tra queste grande curiosità è rivolta da parte di tutti gli appassionati nei confronti della Roma di Gian Piero Gasperini, per la quale il calciomercato estivo risulterà indispensabile. I vertici giallorossi dovranno infatti danzare tra le limitazioni del Fair Play Finanziario per plasmare una nuova Roma, le cui caratteristiche collimino con particolare precisione alle velleità calcistiche dell’ex allenatore dell’Atalanta.

All’interno di questo calderone di metamorfosi da cui stanno pescando la gran parte delle big della Serie A vi è anche la Juventus di Igor Tudor, il cui futuro è ancora da decifrare. Nelle ultime ore sono emerse delle novità di rilievo che coinvolgono entrambe le squadre appena citate.

Benatia anticipa Juve e Roma: le ultime su Aguerd

Al contrario di quello che si potrebbe pensare di Gasperini, la fase difensiva delle formazioni dell’ex allenatore della Dea non è affatto da trascurare, dato che soltanto con un preciso studio della copertura in fase di non possesso è stato possibile per il tecnico torinese ottenere risultati così luccicanti in termini di proposta offensiva.

Non è un caso che i vertici giallorossi di recente stiano impiegando una parte considerevole delle proprie risorse per rintracciare difensori che risultino adatti al sistema di gioco del nuovo allenatore giallorosso.

Dal canto suo, anche la Juventus di Igor Tudor è alla ricerca di nuovi protagonisti per la propria linea difensiva, ma, secondo quanto riportato da Momblano in diretta a Juventibus, pare che sia i giallorossi che la Vecchia Signora siano stati anticipati da una vecchia conoscenza: Medhi Benatia.

L’attuale direttore sportivo del Marsiglia avrebbe infatti bloccato il cartellino di Nayef Aguerd, attuale difensore centrale della Real Sociedad su cui si erano affacciate sia Juve che Roma. Si tratta di un centrale difensivo di piede mancino, piuttosto dinamico in relazione ai 190 centimetri di altezza, il cui contratto con gli spagnoli scadrà tra una manciata di giorni.