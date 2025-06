La Juve costruisce il castello: cash e scambio da urlo

I bianconeri calano il jolly e hanno l’asso nella manica per far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte: i risvolti del maxi affare

In attesa del suo secondo impegno ufficiale al Mondiale per Club contro il Wydad AC, la Juventus è molto attiva anche sul fronte mercato. Pur non avendo ancora definito il nome del nuovo DS, la ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo per sistemare un organico ancora tutto in costruzione.

Di fatto non sono pochi i punti interrogativi a cui i bianconeri sono chiamati a dare risposte concrete in tempi celeri. Ad un attacco ancora tutto da ridisegnare vista la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic, meritano considerazione anche le manovre della Juve sulle corsie esterne. A tal proposito, il riscatto di Francisco Conceiçao ha preso quota negli ultimi giorni con il club piemontese che spera di trovare la quadra definitiva con il Porto per un nuovo accordo.

In tutto questo, però, occhio anche a quanto potrebbe succedere in difesa. Non è un mistero, infatti, come l’intenzione dell’area tecnica juventina sia quella di regalare a Tudor un altro centrale di spessore con cui pungolare il ventaglio di soluzioni per il pacchetto arretrato.

Calciomercato Juventus, maxi trattativa in Bundesliga: Comolli on fire

In un mosaico che si preannuncia denso di profondi cambiamenti, la Juve continua a tenere calde diverse piste, senza sciogliere le riserve per un obiettivo in particolare. L’ultima idea – ad esempio – è stata rilanciata Luca Momblano che, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, ha fornito nuovi ragguagli sulle manovre di ‘Madama’ per la difesa.

Secondo Momblano, infatti, ci sarebbe anche Castello Lukeba tra i nomi sondati da Comolli: “Nella lista della Juve – ha precisato Momblano – attenzione a Lukeba. Certo, non immagino che si decida di mettere sul piatto 50 milioni di euro per lui; è comunque considerato un calciatore dalla grande carriera, nel mirino della Juventus”. Profilo dal futuro assicurato che ha già avuto modo di impressionare gli addetti ai lavori, il centrale del Lipsia ha una valutazione che si aggira sui 50 milioni di euro.

Cifra per certi aspetti proibitiva per i bianconeri che, però, potrebbero avere dalla loro una carta importante con la quale far saltare il banco. Ci stiamo riferendo a Samuel Mbangula per il quale diversi club inglesi e tedeschi (tra cui proprio lo stesso Lipsia) si sono fatti avanti per sondare il terreno. Ipotizzare un maxi affare comprendente proprio Lukeba (con un esborso cash a favore del club tedesco) non è da escludere a priori anche se al momento non si registrano passi decisi in tal senso. Quella appena evidenziata resta comunque una traccia da monitorare con attenzione visto il gradimento manifestato dalla Juve per Lukeba.