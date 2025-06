Osimhen ha scelto la Juve: c’è la data della firma

Osimhen ha scelto la Juventus: il nigeriano attende il passo dei bianconeri e si gode intanto le vacanze. E c’è anche la data della firma

La Juventus è alla ricerca di un attaccante, lo sappiamo. I bianconeri hanno un pallino che si chiama Osimhen. E a quanto pare, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, anche il nigeriano è voglioso di tornare in Italia.

Mica semplice, perché il cartellino è di proprietà del Napoli e in casa azzurra, fino al momento, non hanno aperto alla possibilità di cedere Osimhen in Italia. Sì, esiste una clausola rescissoria di 75milioni di euro che è valida solo per l’estero, ma questa a metà luglio scade. E quindi Comolli, che ha preso il posto di Giuntoli che è quasi un padre calcistico per Osimhen, spinto anche da Tudor che lo vede come l’uomo ideale per il suo attacco, è in attesa di capire quello che sarà proprio il futuro del nigeriano.

Osimhen ha scelto la Juventus

E Osimhen? In attesa, perché al momento non è stuzzicato né dall’idea di andare in Arabia Saudita – nonostante ci possa essere un nuovo assalto nelle prossime settimane – e nemmeno di rimanere al Galatasaray. Magari ci potrebbe essere qualche squadra della Premier League pronto a prenderlo, ma lui è stuzzicato dall’idea di tornare in Serie A. E l’unica società che lo vuole realmente è quella bianconera.

Quindi al momento è solo attesa che scada la clausola per poi, nel caso, sedersi a trattare con l’ex Manna e con De Laurentiis, magari anche arrivando a pagare la cifra della clausola – o qualche milioni in meno, ognuno tratta a modo suo, poi – ma sicuramente con la possibilità, visto il rischio che lo stesso attaccante possa rimanere in azzurro, di un’apertura azzurra nei confronti dei bianconeri. Sullo sfondo per la Juve rimane Gyokeres, anche se lui al momento si è avvicinato in maniera sensibile all’Arsenal.