Scambio con la Juve: irrompe la Roma

Calciomercato Roma, i giallorossi irrompono su un giocatore che era stato accostato alla Juventus. I bianconeri lo vogliono prendere con lo scambio

Si muove il mercato della Roma. E si muove verso la Premier League. Un giocatore, entrato nel mirino della Juventus che lo voleva e vuole prenderlo con lo scambio, per il quale l’ex direttore Ghisolfi – stando alle informazioni che sono state riportate da Di Marzio – aveva presentato un’offerta.

Probabilmente la pista verrà seguita anche da Massara, che riallaccerà i fili con il club inglese proprietario del cartellino del giocatore. Non semplice, ma nemmeno impossibile.

Calciomercato Roma, occhi su Aguerd

Il profilo è quello del difensore marocchino del West Ham Aguerd. Classe 1996, nella passata stagione ha giocato in prestito alla Real Sociedad. Per quanto riguarda la Juventus si era parlato di un possibile scambio con Daniele Rugani, il difensore che è tornato a Torino dopo il prestito all’Ajax. Ma per il momento non ci sono stati sviluppi sulla trattativa.

E quindi c’è stato l’inserimento dei giallorossi, che hanno messo nel mirino un giocatore molto forte sotto l’aspetto fisico – alto 1,90 – e che ha una certa esperienza visti i 29 anni d’età. Con la casacca della Real Sociedad ha collezionato nel corso della passata stagione 21 presenze e con il West Ham ha un contratto fino al 30 giugno del 2027.

Insomma, è un giocatore che evidentemente piace e per il quale, vista l’offerta fatta dalla Roma, c’è stato il via libera da parte del nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che sin dal momento del primo incontro con i dirigenti a Firenze, e dopo aver rifiutato l’offerta della Juventus, ha preso in mano le redini del calciomercato giallorosso. Vedremo se la Roma affonderà il colpo nelle prossime ore o magari nei prossimi giorni, di certo l’interesse c’è ed è assolutamente da tenere in considerazione per il futuro.