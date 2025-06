Vlahovic firma col Milan: la Juve ha accettato l’offerta

Emergono prepotenti delle indiscrezioni di fuoco in merito al tanto chiacchierato e discusso futuro di Dusan Vlahovic

In mezzo ad una lunga serie di violente rivoluzioni delle big nostrane – nella gran parte dei casi causate da un cambio di allenatore in panchina – la Juventus si trova a rappresentare una vera e propria incognita da decifrare con attenzione e pazienza, dato che non vi sono certezze in merito alla permanenza di Igor Tudor, ne tantomeno sulla temperatura del calciomercato programmato da Comolli.

Investire nuovamente cifre considerevoli nonostante la consapevolezza che in panchina non vi sarà un allenatore da cui pretendere risultati certi? Oppure amministrare con morigerata attenzione nella certezza che si tratterà di un anno di passaggio su cui riversare scarse quantità di aspettative? Nulla è ancora certo e il Mondiale per Club, nonostante alcuni lo abbiano già iniziato a considerare poco rilevante ai fini della disamina di una stagione, potrebbe svolgere un ruolo piuttosto impattante nella definizione della prossima stagione bianconera.

Difatti la stessa permanenza del tecnico croato ex Lazio sarà inevitabilmente influenzata dall’andamento del Mondiale per Club. Intanto giungono novità sul futuro di Dusan Vlahovic, il cui futuro a Torino sembra prescindere dalle pretese più o meno alte che il popolo bianconero nutre sull’avvenire della Vecchia Signora e dai risultati della competizione attualmente in atto.

Vlahovic al Milan, ormai ha deciso: le cifre in ballo

Dusan Vlahovic ha scelto… Il suo futuro sarà lontano dalla Continassa, dove la sua carriera calcistica ha innegabilmente conosciuto una brusca battuta di arresto. Per alcuni la verità è che il centravanti serbo non ha le qualità tecniche, ma soprattutto mentali, per sorreggere il peso delle aspettative derivanti dall’indossare la maglia numero 9 all’interno di un contesto di tale importanza.

Per altri, invece, l’ex bomber della Viola è semplicemente capitato nell’epoca bianconera sbagliata, all’interno della quale una serie di fattori – tra i quali spiccano senza dubbio quelli relativi alla sfortunata concatenazione di allenatori sulla panchina torinese – hanno contribuito ad attivare una spiacevole dinamica di campo, influenzata anche e soprattutto da un distorto rapporto sviluppatosi con la tifoseria bianconera.

Adesso, tuttavia, Vlahovic sembra avere le idee piuttosto chiare, come riportato da Gianni Balzarini ai microfoni di Juventusnews24.com: “Vlahovic è dell’idea di lasciare la Juve e andare al Milan. Lui ha scelto il Milan: non gliene frega niente di andare al Fenerbahce o in Arabia Saudita”.

Il collega di Mediaset prosegue: “La Premier League sostanzialmente non si è mossa come si immaginava e quindi lui è fermo in questo momento sull’idea di lasciare la Juventus per andare al Milan. Il Milan non arriva oltre i 25 milioni di cartellino, ma la Juve potrebbe anche accettarli visto il risparmio sull’ingaggio. Il problema è che l’agente Ristic continua a chiedere un sacco di soldi, mentre il Milan offre 6-7 milioni a stagione”.