Vlahovic ha detto sì: colpaccio Friedkin

Si prospetta una nuova lunga estate calda dalle parti della Continassa nel non facile tentativo di cedere Dusan Vlahovic. In arrivo, però, grandi novità.

Sarà l’ennesima estate, la terza se la mente non inganna, che il mercato della Juventus ruoterà attorno alle decisioni riguardanti Dusan Vlahovic. Una vicenda che non dà segnali di cambiamento, né in un senso né in un altro.

Il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha ripercorso la strada tracciata dall’ex direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli. Proposta di rinnovo contrattuale, l’attuale recita come scadenza 30 giugno 2026, con deciso taglio dell’ingaggio che nella prossima stagione andrà a toccare quota 24 milioni di euro lordi.

La risposta dell’entourage dell’attaccante serbo è stata ovviamente negativa. C’è aria di separazione ma proprio l’elevato ingaggio di Dusan Vlahovic rende complicata persino l’apertura di una nuova trattativa. Il Milan è concretamente interessato all’attaccante bianconero.

Massimiliano Allegri lo vorrebbe con sé a Milanello ma l’offerta economica presentata dalla società rossonera all’attaccante pare non sia risultata soddisfacente.

Dan Friedkin ha convinto Dusan Vlahovic

Il nome dell’attaccante serbo della Juventus è sempre in circolo sui media che trattano di mercato. E le ipotesi possibili riguardanti Dusan Vlahovic sembrano non mancare mai.

Il futuro prossimo del centravanti bianconero è stato approfonditamente trattato da everton.news che segue attentamente tutto quanto accade all’interno della società di Liverpool da pochi mesi di proprietà della famiglia Friedkin, già proprietaria della Roma. Il prossimo 30 giugno sarà il giorno dell’addio ufficiale dell’attaccante Dominic Calvert-Levin.

Una perdita pesante per l’Everton e per il tecnico David Moyes che lo avrebbe volentieri tenuto con sé. Un grande vuoto in attacco che dovrà essere colmato con l’acquisto di un grande attaccante. In quel di Liverpool il pensiero è allora volato alla Juventus ed al suo centravanti Dusan Vlahovic.

I Toffees hanno urgente bisogno di coprire il vuoto in attacco e seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda del centravanti bianconero. Dusan Vlahovic non ha mai smesso di sognare la Premier League, come confermato dall’esperto di mercato, Rudy Galetti. Un club come l’Everton, con la proprietà dei Friedkin, potrebbe realizzare il suo sogno ‘inglese’.

L’Everton vuole acquistare Dusan Vlahovic, la Juventus intende cederlo. Se queste sono le condizioni di partenza è probabile che di trovi un accordo tra le parti. E’ davvero vicino l’addio di Dusan Vlahovic?