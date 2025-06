Accordo con lo svincolato: i Friedkin chiudono l’affare

Calciomercato, i Friedkin chiudono l’affare con la firma triennale: c’è l’accordo con lo svincolato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nelle recenti settimane non sono certamente mancate le attenzioni e le novità in casa Roma, alla luce dei tanti cambiamenti che urgevano in quel di Trigoria e che, alla fine, hanno permesso a Claudio Ranieri e colleghi di ridisegnare il mondo endogeno giallorosso.

A circa un anno di distanza dagli scossoni che avevano portato all’esonero di De Rossi e ai consequenziali imprevisti societari con uscite e ribaltamenti di fronte, la Roma si trova ora nelle mani di un trittico tutto italiano, presieduto oltre che dallo stesso Ranieri, dal ritornato Frederic Massara e da Gian Piero Gasperini, allenatore fino al 2028.

Le basi per fare bene e catalizzare un percorso basato su continuità e comunione di vedute ci sono tutte, con una certa attesa e buonumore anche da parte dei tifosi, rivitalizzati dalla ricostruzione di un blocco profondamente conoscitore della Serie A come quello appena nominato. La palla, adesso, prima che sul campo, dovrà rotolare proprio agli alti piani dirigenziali, dove bisognerà cercare di apparecchiare nel migliore dei modi la squadra e la visione futura in base alle disposizioni e alle opportunità di intervento garantite dai e ai Friedkin.

Calciomercato, i Friedkin chiudono il colpo a zero con l’Everton: ecco Tete

Più nello specifico, i proprietari texani sono ben consapevoli dei limiti coi quali dovranno fare i conti fino al prossimo anno, come mai nascosto da Ranieri e come ammesso anche dallo stesso allenatore e dal nuovo Direttore Sportivo. Una grossa mano, come noto, sarà rappresentata sicuramente dal proseguimento delle operazioni in uscita, senza dimenticare della capacità di fiutare occasioni a costo zero o a buon mercato.

Da tale punto di vista, è soprattutto la recente mossa compiuta in quel di Liverpool che sta ponendo, però, i Friedkin al centro dell’attenzione. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, l’Everton, di proprietà sempre del texano giallorosso Dan, è ormai ad un passo dal chiudere un’importante firma a costo zero. Trattasi di Kenny Tete, difensore ex Fulham rimasto senza contratto e già conoscitore della Premier League. Stando a quanto si legge, Tete si appresta a firmare un contratto triennale, assicurando così all’Everton un giocatore economicamente sostenibile, oltre che funzionale e conoscitore, appunto, della Premier League.

Da capire se anche in casa Roma si assisterà prossimamente ad operazioni del genere, in grado di consegnare nelle mani dell’allenatore giocatori svincolati ma di valore e potenzialmente impiegabili con continuità di rendimento. Gli esempi giallorossi, nel recente passato e non solo, certamente non mancano, sebbene gli esiti non siano sempre stati dei migliori.