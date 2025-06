Addio alla Roma già scritto: ribaltone bianconero

Calciomercato Roma, addio già scritto e ribaltone bianconero: arriva la doppia decisione che delinea in modo univoco il suo futuro.

Restano tante le questioni apertissime in casa Roma in vista di un futuro tutto da scrivere e che attualmente vede i giallorossi alle prese con i necessari apparecchiamenti in vista del prossimo futuro. L’obiettivo resta quello di consegnare nelle mani di Gian Piero Gasperini una squadra ben calibrata sulle esigenze e le visioni del nuovo tecnico, coniugando tale aspetto con la non minore centralità rappresentata da quei discorsi economici e finanziari coi quali Massara e colleghi dovranno fare i conti già a partire da queste prime battute di calciomercato.

Oltre al grande lavoro in entrata, infatti, sarà fondamentale assicurare linfa economica al club, attraverso operazioni che consentano di allontanare chi non sia più utile alla causa o, ancora, elementi che possano aiutare con la propria cessione a migliorare il margine di intervento e manovra. Lo hanno detto più volte gli stessi addetti ai lavori, Claudio Ranieri in primis, passando per Gasperini e, recentemente, durante la sua prima intervista, anche lo stesso Massara, individuato come profilo ideale per ricoprire il ruolo di DS insieme al duo tutto italiano in quel di Trigoria.

Calciomercato Roma, la Turchia dice no a Saud Abdulhamid: resta il Tolosa

Proprio all’ex Milan, dunque, spetterà l’incarico di concretizzare le necessarie operazioni per migliorare la Roma, da un lato, e assicurarsi, altresì, i su citati introiti, tutt’altro che poco funzionali a sostenere proprio il primo aspetto. Per ora, una grossa mano è arrivata certamente dall’operato finale di Ghisolfi prima del suo addio, che lo ha visto cedere ufficialmente giocatori come Dahl o Le Fèe, assicurando in questo modo quantomeno una soluzione ben calibrata e mirata a scenari che rischiavano di tenere a libro paga esuberi poco utili alla causa.

I prossimi nomi a poter lasciare la Roma, poi, non sono di certo una novità, con Eldor Shomurodov e Leandro Paredes indiziati principali. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di Saud Abdulhamid, terzino saudita acquistato lo scorso agosto per poco più di 2.5 milioni di euro e arrivato in Serie A tra la curiosità generale e un’attesa relativa a chi ne osannava, soprattutto presso le latitudini arabe, le grandi capacità atletiche e di corsa.

L’impatto di Saud a Roma, però, è stato più simpatico che efficiente, al netto di una professionalità e una dedizione mai messe in discussione. Ora, ad un anno dal suo approdo, potrebbe essere prossimo al cambiare casacca, con una serie di interessi giunti dall’Europa e, nello specifico, dalla Francia.

A tal proposito, le penne turche di Fotospor.com evidenziano come lo scenario più caldo resti quello del Tolosa: le piste turche, infatti, sono molto fredde, alla luce dell’immediata presa di posizione degli addetti ai lavori coinvolti. Come si legge, infatti, Saud è stato proposto sia al Besiktas che al Trabzonspor, ma Solskjaer e Tekke ritengono il profilo non in linea con le proprie attuali velleità.