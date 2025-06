Bye bye Roma, colpo gobbo Milan: proposta a sorpresa

Nelle ultime ore sono emerse novità a dir poco rilevanti in merito ad uno dei nomi più citati e discussi degli ultimi giorni.

Nel calcio di oggi la qualità è niente senza la costanza, la fisicità è quasi sempre superflua se non inserita con criterio all’interno di un sistema complementare e il risultato è sempre più spesso una diretta conseguenza di una precisa idea di calcio, come manifestato dal Paris Saint Germain nell’ultima edizione della Coppa dalle grandi orecchie.

Nell’ultima decade Gian Piero Gasperini è apparso come un esponente particolarmente nobile delle nuove tendenze che si frapponevano all’approccio dei cosiddetti ‘gestori’ come Allegri, Ancelotti, Zidane, Mourinho e, per costruire la sua nuova Roma, la sensazione è che il tecnico torinese stia portando avanti, insieme a Claudio Ranieri e il neo arrivato Massara, uno studio preciso e accurato delle esigenze dell’organico giallorosso.

Difatti, la rivoluzione compiuta ai piani alti della società capitolina appare tanto promettente ad alcuni quanto rischiosa ad altri, ma una cosa è certa: chiamare Gasperini in panchina, per poi dimenticarsi di dovergli costruire intorno una rosa che rispetti quantomeno le sue aspirazioni tattiche si rivelerebbe uno spreco a dir poco imperdonabile. Giungono in tal senso delle novità di rilievo in merito ad uno dei nomi più discussi negli ultimi giorni in terra capitolina.

Calciomercato Roma, la strada per Gudmundsson si complica: ecco il Milan

Tecnico, intelligente, elegante (questo forse è un dato superfluo, ma fa sempre piacere…) e con una spiccata propensione al cercare la porta avversaria… queste in poche parole le virtù calcistiche più evidenti di Albert Gudmundsson, il quale è piuttosto facile da immaginare all’interno di una compagine offensiva assemblata da Gian Piero Gasperini.

È vero… non è dotato ne di una fisicità prorompente, ne di una particolare gamba, ma alla corsa ci penseranno gli esterni di centrocampo… il fantasista islandese dovrà solo preoccuparsi di danzare con qualità tra le linee avversarie per innescare la propria punta di sfondamento o sfruttare gli spazi creati per attaccare direttamente la porta avversaria.

Alla Roma Gudmundsson serve per due motivi: da una parte la precarietà fisica di Paulo Dybala, dall’altra la penuria di calciatori di qualità non mancini, dato che Alexis Saelmaekers ha abbandonato i giallorossi per fare rientro a Milano.

Vi è tuttavia una recente indiscrezione che potrebbe complicare non poco i piani dei giallorossi, dato che, secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio account X (Twitter), pare che l’agente del fuoriclasse di proprietà della Viola avrebbe proposto il proprio assistito al Milan di Massimiliano Allegri.