Calciomercato Roma, colpo a parametro zero e derby bollente

Il calciomercato estivo è alle porte e, attualmente, la sensazione è che Ranieri e Massara siano pronti ad assemblare la nuova Roma di Gasperini

La dimostrazione che la rosa della Roma non fosse scarna di talento è giunta con prepotenza nel corso della seconda parte di stagione con Claudio Ranieri al timone, grazie alla definitiva consacrazione di calciatori come Alexis Saelemaekers (oramai rientrato in terra milanese alla corte di Massimiliano Allegri), Angelino, Ndicka e la sorprendente maturazione di Matias Soulé, il quale è divenuto nel giro di una manciata di partite il leader tecnico della Roma (complice dapprima il percorso europeo che costringeva Ranieri a violenti turn over in campionato e successivamente l’infortunio della Joya).

La qualità, tuttavia, non basta, in particolare se mal distribuita. Difatti, la completezza dell’undici titolare della Roma e dei relativi sostituti in panchina, sembra pagare il prezzo di passate sessioni di calciomercato costruite su altri sistemi di gioco e su esigenze di altri allenatori e, adesso, con alcuni ruoli in cui vi sono ben tre giocatori di alto livello a contendersi la titolarità (come Soulé, Baldanzi e Dybala) e altri in cui vi è penuria anche soltanto per quanto concerne il posto da titolare (basti pensare al ruolo di centrale difensivo), ecco che risulta a dir poco necessario impostare il calciomercato con l’obiettivo di sopperire a tali disequilibri.

Il giovane gioiello senegalese proposto a Roma e Lazio: le ultime

Come sopracitato, uno dei ruoli su cui i vertici giallorossi dovranno lavorare con maggior impegno sarà indubbiamente quello del centrale difensivo che, al contrario di quanto si possa pensare, risulta essere un elemento a dir poco rilevante all’interno del sistema di gioco di Gasperini. Difatti, per sostenere i rinomati sbilanciamenti offensivi dell’ex Atalanta, occorre una linea difensiva sempre dinamica e pronta a ripiegare rapidamente all’indietro nel caso di possesso perso.

In tal senso spiccano le recenti indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, il quale ha pubblicato degli aggiornamenti in merito al futuro prossimo di Fallou Diouf. Si tratta di un centrale difensivo classe 2006 che ha già manifestato le sue luccicanti qualità nella Nazionale senegalese e che, lo scorso autunno era ad un passo proprio dall’Atalanta di Gasperini.

Una serie di vicissitudini burocratiche fecero poi naufragare l’affare, ma pare che attualmente il gigante (190 centimetri di altezza) africano abbia ottenuto una sentenza che gli permetterà di affrontare la sessione estiva da svincolato. Una notizia che ha immediatamente attivato l’entourage del calciatore, che ha proposto il giovane talento ai vertici di Roma e Lazio. Si tratta di un calciatore che, a prescindere dall’ovvio periodo che gli occorrerà per conquistare una maturità, appare in grado di abbinare fisicità e dinamismo, ovvero esattamente ciò che Gasp desidera dai propri centrali.