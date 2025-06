Chiesa come Frattesi, doppio colpo Roma: cifre già UFFICIALI

Con l’ufficialità, e la seguente presentazione del nuovo direttore sportivo, il mercato della Roma è ufficialmente iniziato. In arrivo i primi colpi.

Con Gian Piero Gasperini al posto di Claudio Ranieri rimasto, però, saldamente e convintamente a Trigoria, e con il ritorno nella capitale in veste di direttore sportivo di Frederic Massara, l’area tecnica della Roma ha vissuto un bel ‘rimpasto’.

Ora occorre partire per mettere al servizio del tecnico di Grugliasco pochi ma buoni prospetti per la Roma 2025-26. Nel giorno della sua presentazione Frederic Massara ha tenuto a sottolineare come la rosa giallorossa sia di assoluta qualità aggiungendo. però, come l’attuale dirigenza farà di tutto per migliorarla ulteriormente.

Le necessarie cessioni per tenere in ordine il bilancio secondo i ferrei dettami Uefa in ossequio al Fair Play Finanziario sono soltanto la ‘forzata’ prima parte di un mercato che vedrà la Roma protagonista. In queste prime settimane del nuovo corso giallorosso sono stati diversi i profili accostati alla società capitolina.

Doppio grande acquisto in casa Roma

C’è entusiasmo nell’ambiente Roma. La campagna abbonamenti va a gonfie vele. Roma, e la Roma, mettono addosso una grande pressione ma sono in grado di regalare un entusiasmo introvabile altrove.

Gian Piero Gasperini lo ha compreso in un attimo e per questo non vede l’ora di iniziare il suo lavoro. Il raduno si avvicina a grandi passi ed occorre iniziare a portare i volti nuovi tanto attesi dal tecnico piemontese. Nomi che si inseguono a gran velocità e sempre più grandi nomi si sentono attratti dal progetto appena avviato dalla società giallorossa.

L’agenzia di scommesse Sisal.it ha deciso di concentrare la sua attenzione sui possibili nuovi acquisti in ottica mercato della Roma. I risultati, ed i numeri che li accompagnano, non sembrano lasciare dubbi sull’esito finale. A fronte di due giocatori stranieri, David ed Emegha, associati alla Roma con quota pari a 9, ecco i due campioni ‘azzurri’ vicini ai giallorossi.

Federico Chiesa e Davide Frattesi rappresentano, secondo i bookmaker, i maggiori candidati a vestire, da subito, la casacca giallorossa. Entrambi, per motivi diversi, sono in cerca di rivincite. La Roma rappresenterebbe per loro a scelta migliore per ‘soddisfarle’. La loro quota è, al momento, pari a 3.50. Niente di più prevedibile che scenda velocemente.