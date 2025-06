Dalla Juve alla Roma, conferma UFFICIALE: assegno da 30 milioni

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Esterni di centrocampo con il compito di infilarsi con rapidità e decisione nella linea avversaria… questo è senza dubbio alcuno una delle caratteristiche più rinomate ed evidenti del sistema di gioco di Gian Piero Gasperini, il quale ha sempre avuto la tendenza a portare una gran quantità di uomini a ridosso della porta avversaria.

La nuova Roma dell’ex tecnico della Dea non potrà che ereditare tale caratteristica tattica che, tuttavia, necessita inevitabilmente di esterni dalle precise caratteristiche tecniche e fisiche.

Oggi, difatti, ad esclusione di Angelino (il quale, grazie all’esplosività, alla rapidità nell’allungo, all’intelligenza calcistica, alla propensione ad attaccare la porta e soprattutto ad una tecnica fuori dal comune, possiede tutte le caratteristiche per sposarsi alla perfezione con le velleità tecnico-tattiche del tecnico ex Genoa), fatichiamo a individuare calciatori che Gasperini tratterebbe con particolare decisione all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Sarà infatti necessario vendere e poi comprare e, in tal senso, sono recentemente emerse delle novità su uno dei profili più chiacchierati in merito alla questione esterni.

Wesley tra Juve e Roma: le ultime sul prezzo

Immaginare una Roma schierata in campo con un 3-4-2-1, che abbia a sinistra Angelino e a destra il gioiello classe 2003 del Flamengo, appare come manifestazione fulgida di quello che significherebbe trasformare l’attuale rosa della Roma in una squadra di Gian Piero Gasperini. Il profilo in questione risponde al nome di Wesley, ovvero un esterno (qualche anno fa avremmo detto terzino) destro dalle spiccate qualità dinamiche e tecniche.

Vi sono tuttavia degli ostacoli sul percorso che dovrebbe portare la Roma ad acquisirne in cartellino, come il grande interesse manifestato dalla Vecchia Signora di Comolli, ma soprattutto come l’innalzamento dell’asticella del prezzo da parte dei vertici del Flamengo.

Nelle ultime ore, difatti, José Boto – il direttore sportivo del Flamengo – avrebbe dichiarato a La Gazzetta dello Sport: “Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente… – ha esordito il dirigente rossonero – Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno una trentina. Wesley è pronto per l’Europa. Vedremo dopo il Mondiale, ma non siamo obbligati a cederlo”. Parole che confermano quanto raccolto da Daniele Trecca, direttore di Asromalive.it, il quale ha più volte affermato come i vertici brasiliani non avessero intenzione di scendere sotto i 25 milioni.