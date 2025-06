Dallo Scudetto alla retrocessione, UFFICIALE: maxi penalizzazione in Serie A

Maxi penalizzazione in Serie A, adesso è UFFICIALE: scivolano subito in zona retrocessione. Altro che Scudetto, l’hanno combinata davvero grossa!

Con una Serie A nel pieno di cambiamenti e novità in vista della veniente stagione, sono tante le notizie in grado di tenere elevata l’attenzione e pungolare le curiosità, tra le fila degli addetti ai lavori e dei tifosi, con i primi pienamente coinvolti nell’apparecchiamento del futuro a breve e medio termine, e i secondi desiderosi di assistere, per le proprie squadre, a cambiamenti importanti e volti ad apportare miglioramenti intelligenti e ponderati.

Proprio quest’estate, come noto, le novità non dovrebbero mancare: lo testimoniano i reiterati cambi in panchina e le consequenziali scelte di proprietà e dirigenze. Ad essere coinvolte in tali discorsi, tante realtà italiane, dalla nascente Roma di Gasperini, Ranieri e Massara, all’Inter di Chivu e il Milan di Allegri, senza dimenticare della Juventus confermata di Tudor o un Napoli intenzionato a togliersi sempre più soddisfazioni con Conte in panchina.

Il tutto, ovviamente, va inserito anche nei discorsi di necessaria osservazione di paletti finanziari e doverosi adempimenti burocratici e legali, ai fini di evitare spiacevoli sorprese, come accaduto proprio in questi giorni, alla SPAL.

27 punti di squalifica nella Zifa Bulawayo Junior Serie A: annuncio UFFICIALE

A fare una certa eco, in queste ore, è però la notizia che ha interessato il campionato della Zifa Bulawayo Junior Serie A League, rispetto alla quale è arrivato anche il commento ufficiale da parte del Presidente Francis Ntuta. Quest’ultimo, nello specifico, ha ben spiegato quanto accaduto al club calcistico degli Highlanders, ufficialmente reo di aver schierato un giocatore definito ‘fantasma’.

Trattasi di Rockey Muleya, schierato in 9 delle 13 partite stagionali senza l’approvazione del FMSA Umguza, club che ne detiene il cartellino. Per tale motivo, dunque, la Serie A League ha alla fine deciso di assegnare ben nove sconfitte a tavolino al club, che si è visto sottrarre tutti i punti ottenuti nel corso delle altrettante gare in cui Muleya abbia presenziato. Ciò ha condannato, di fatto, gli Highlanders al penultimo posto in classifica, con prospettive diversissime rispetto a quelle iniziali di una possibile vittoria del campionato.

La differenza reti, frutto delle nove assegnazioni di 0-3 a tavolino, è di -28, inferiore all’ultima squadra della Lega, quella degli Iminyela, ferma in ultima posizione a zero punti e con una differenza tra goal fatti e subiti assestantesi attualmente a -53.