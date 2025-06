Inter e Roma avvisate: l’apertura riscrive l’affare

Proseguono le manovre in entrata e in uscita della Roma, al centro di un vero e proprio tormentone di mercato: gli ultimi sviluppi

La settimana che segnerà le tappe di avvicinamento alla fine del mese di giugno rappresenterà un banco di prova importante per la Roma soprattutto sul fronte uscite. Con l’obiettivo di mettere a bilancio interessanti cessioni, l’area tecnica giallorossa sta scandagliando diverse piste da cui ricavare un discreto tesoretto. Nel frattempo, Massara non ha perso tempo e sta continuando a tenere vive le piste indicate da Gasperini per rinforzare l’organico.

L’osmosi cessioni-acquisti, sotto questo punto di vista, rappresenterà un autentico banco di prova al quale prestare particolare attenzione. Del resto le idee in entrata non mancano a dispetto della oggettive difficoltà per chiudere le trattative cerchiate in rosso, non solo per i costi complessivi ma anche per la folta concorrenza pronta a darsi battaglia. Quanto sta succedendo sul fronte Lucumí, ad esempio, ne è una testimonianza inequivocabile. Il centrale colombiano del Bologna piace e non poco alla Roma che, dal canto suo, considera il classe ’98 il primo nome per il reparto difensivo al quale dare la caccia.

Calciomercato Roma e Inter, dribbling sul suo futuro: “Non sappiamo cosa succederà”

Sul difensore dei felsinei – non è una novità – è concreto l’interessamento dell’Inter che al momento si è limitata a sondare il terreno per capire i reali margini di manovra. Nelle scorse settimane anche il Real Madrid è stato dato sulle tracce di Lucumí sebbene i Blancos stiano privilegiando altri nomi da consegnare a Xabi Alonso. Il tutto senza trascurare i contatti esplorativi avviati da Aston Villa e Bournemouth negli ultimi giorni.

La clausola da 28 milioni in scadenza il prossimo 10 luglio – insomma – potrebbe rappresentare uno spauracchio, ma fino ad un certo punto. Sicuramente rilevante, a tal proposito, il contenuto dell’ultima intervista rilasciata dal centrale difensivo ai microfoni di Gol Caracol, utile a fare il punto della situazione a tracciare i prossimi passi nel breve periodo. In merito agli accostamenti a club come Real Madrid e Inter, Lucumí si è infatti espresso in questi termini: “Mi dà molta gioia ed è gratificante perché è ciò che cerco con il mio lavorare: mostrare il mio talento e permettere che queste squadre possano vederlo”.

Il roccioso difensore sudamericano ha dunque continuato: “Il tuo presente è al Bologna? Al momento sì, vivo alla giornata. Non sappiamo cosa succederà, ma il mio presente è il Bologna dove sono felice. Io e la mia famiglia stiamo bene; prendiamo comunque le cose giorno per giorno e aspettiamo di capire cosa succederà”.