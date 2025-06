Juve, bordata clamorosa a Koopmeiners: è stato fatto fuori

Calciomercato Juventus, bordata e annuncio clamoroso su Koopmeiners: è stato fatto subito fuori. Le ultime in casa bianconera.

Come tante altre società, la Juventus è alle prese con un’estate destinata ad apportare grandi novità e cambiamenti in quel di Torino, abbraccianti discorsi relativi alla squadra, ma non solo. Per ora, le novità più grosse hanno interessato soprattutto la dirigenza, con l’addio a Giuntoli e l’affidamento delle questioni dirigenziali e sportive a Comolli. Con quest’ultimo è arrivata anche la conferma finale a Tudor, rimasto in panchina con tanto di prolungamento contrattuale fino al 2027, volto a testimoniare la fiducia dopo i tre mesi di lavoro successivi all’esonero di Thiago Motta.

Ora, l’obiettivo deve essere quello di costruire sulle buone basi della Juventus una squadra funzionale e migliorata in quei limiti palesati nel corso dell’ultima stagione dove, fino all’ultima giornata, anche la qualificazione in Champions League è stata messa in discussione. Archiviate le delusioni Coppa Italia e Champions League, a Torino dovranno, dunque, cercare di mettere subito Tudor nelle condizioni di poter ambire a bei traguardi, non solo con nuovi e ben mirati approdi, ma anche con decisioni potenzialmente forti e destinate a toccare nomi pesanti della squadra.

Koopmeiners e un rapporto con la Juve da recuperare: Campi lo ha già fatto fuori

Tra questi, oltre ad un Dusan Vlahovic che continua a trovarsi in una situazione contrattuale non proprio semplice, va ricordato anche Teun Koopmeiners, arrivato dall’Atalanta la scorsa estate per una cifra di 60 milioni di euro. Certamente il colpo più complicato e altisonante dell’era Giuntoli, non in grado, al suo primo anno, di far raccogliere gli sperati frutti.

Il passaggio Bergamo-Torino e una condizione fisica che lo ha spesso costretto lontano dal terreno di gioco per periodi prolungati di tempo hanno reso la stagione di Koopmeiners a dir poco complicata. Lo ha ammesso lui stesso, dicendosi dispiaciuto ma anche consapevole dei fischi ricevuti, promettendo altresì di ricambiare l’affetto e le aspettative iniziali.

Intanto, però, proprio sul centrocampista olandese, arrivato con ben alte e altre aspettative, si è espresso Graziano Campi a Juventibus, di fatto facendolo fuori. “Koopmeiners è irrecuperabile? Secondo me la questione è mentale. Dopo il contratto della vita si è accomodato. Quando la Juve lo ha comprato, avevo criticato la scelta per un motivo solo: chi rifiuta di giocare la Supercoppa perché vuole andare da un’altra parte a giocare di più non sarà mai da Juventus”.