Kolo Muani tradisce la Juventus: il nuovo club sorprende tutti

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare la Vecchia Signora di Comolli e Tudor. Ecco le ultime

Per la Vecchia Signora di Igor Tudor – sempre che ad agosto sarà ancora la Vecchia Signora di Igor Tudor e non di un allenatore più blasonato che possa infondere immediatamente speranza e certezze tra le fila del popolo bianconero – vi sono diverse urgenze per quanto concerne il calciomercato estivo, tuttavia, negli ultimi giorni, il tema centravanti è stato senza dubbio alcuno uno dei più chiacchierati tra i corridoi della Continassa.

In questo momento appare infatti difficile affermare con certezza che entrambi i centravanti attualmente a disposizione di Igor Tudor possano trattenersi a Torino dopo il Mondiale per Club, dato che, seppur per motivi ben diversi, sia Randal Kolo Muani che Dusan Vlahovic potrebbero tornare dagli Stati Uniti e dover svuotare in fretta e furia il proprio armadietto a Vinovo.

Mentre di recente il possibile affare Vlahovic-Milan ha monopolizzato l’attenzione mediatica intorno alla Vecchia Signora, nelle scorse ore sono emerse novità anche in merito all’avvenire di Kolo Muani, sul quale i vertici bianconeri vorrebbero puntare anche per la prossima stagione, magari con il prolungamento di un prestito oneroso.

Kolo Muani nel mirino del Chelsea: Comolli trema

Se l’asse Vlahovic-Motta non ha funzionato – proprio come previsto dai molti scettici che registravano il considerevole divario tecnico tra Zirkzee e il centravanti serbo -, quello Kolo Muani-Tudor sembrerebbe essere stato sensibilmente meno problematico, tanto che i piani alti della Continassa avrebbero intenzione di trattenere il francese in prestito almeno per un altro anno, per poi procedere con l’acquisto definitivo.

Vi sono tuttavia degli ostacoli piuttosto ingombranti nel percorso che dovrebbe portare il centravanti del PSG a divenire definitivamente un membro della famiglia bianconera, che riguardano in particolare i corteggiamenti provenienti dall’oltremanica.

In Premier, difatti, il cartellino di Kolo Muani ha assunto una particolare appetibilità tra diverse big inglesi, tra le quali, secondo quanto riportato da l’Equipe, spicca senza dubbio alcuno il Chelsea di Enzo Maresca. Il tecnico italiano vuole fornire alla propria proposta offensiva maggior varietà, costruendo intorno alle certezze chiamate Cole Palmer e Pedro Neto un reparto vivo e cangiante.