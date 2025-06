100 milioni e uragano Juve: arriva con Osimhen

L’estate della Juventus di Tudor e Comolli appare sinora piuttosto particolare. Ecco le ultime sul calciomercato della Vecchia Signora

Le continue goleade rifilate agli avversari del Mondiale per Club sembrerebbero aver calmierato parte delle aspre lamentele rivolte dal popolo bianconero nei confronti dei vertici della Vecchia Signora, che in questo momento non hanno di certo vita facile nella ricostruzione di un progetto tragicamente naufragato.

L’asse Giuntoli-Motta è crollato nel giro di qualche mese e, adesso, Comolli si trova costretto a barcamenarsi tra compromessi e aspettative poco chiare.

È infatti difficile capire cosa aspettarsi dalla Vecchia Signora, anche e soprattutto considerando che tutti i tentativi compiuti sinora per invertire la rotta sono falliti clamorosamente. Basti pensare alla questione allenatori, per la quale i bianconeri si sono imbattuti nella delusione Conte, nel rifiuto di Gian Piero Gasperini, per poi optare, almeno per quanto emerso, sulla conferma di Igor Tudor.

In molti considerano la strada del tecnico croato come la meno eccitante che si potesse imboccare e, come se non bastasse, nelle ultime ore sono emerse novità poco rassicuranti anche per quanto concerne il calciomercato relativo ai veri e propri calciatori.

Osimhen e Hernandez in un colpo solo: la Juve a mani vuote

Nel corso degli ultimi mesi (forse anni) la Juve ha pensato più volte a Osimhen e a Theo Hernandez, entrambi considerati pedine potenzialmente fondamentali per la Juve del futuro.

Per quanto concerne il primo la volontà era quella quella di trovare un sostituto di pregio per Dusan Vlahovic – la cui avventura in bianconero si è rivelata a dir poco turbolenta -, mentre per Theo i bianconeri hanno un debole da sempre, ultimamente acuito dalla recente possibilità di veder partire Andrea Cambiaso.

Questa volta, a scombussolare ancora una volta i piani dei piemontesi ci ha pensato l’Al Hilal di Simone Inzaghi, il quale nelle scorse ore ha persino confermato che la proprietà araba sta lavorando per portare il terzino francese nella Saudi Pro League.

Poco fa, comunque, a confermare entrambe le indiscrezioni di mercato, ci ha pensato sul proprio account X (Twitter) Ekrem Konur, il quale ha riportato l’intenzione da parte dell’Al Hilal di preparare un’offerta da 100 milioni di dollari per Osimhen e Hernandez.