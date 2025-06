Accordo da 25 milioni per il bomber: aspetta la Roma

Calciomercato Roma: accordo trovato col bomber sulla base di 25 milioni di euro. Ma il giocatore non ha ancora deciso e aspetta i giallorossi. La situazione

La Roma è alla ricerca di un attaccante. Lo sappiamo. Anche perché Shomurodov andrà via sicuramente e su Abraham ci sono dei forti dubbi. E, forse, qualche dubbio ci sarebbe anche su Dovbyk. Ma vedremo.

Di certo i giallorossi sono al lavoro per regalare a Gasperini una punta importante. Sfumato ormai Lucca, che sembra ad un passo dal Napoli, nei giorni scorsi si è anche parlato di un elemento che ha ha fatto benissimo in Serie A. Praticamente è quello che ha tirato più volte in porta rispetto ai colleghi. Ed è pure andato in doppia cifra. Il profilo di Krstovic, come sappiamo, circola parecchio dalle parti di Trigoria. Anche se, secondo le informazioni che sono state riportate da Matteo Moretto, Il Lecce avrebbe trovato un accordo in Premier League.

Calciomercato Roma: Krstovic non è convinto del Leeds

In un video nel canale Youtube di Fabrizio Romano, il giornalista ha detto questo: “Krstovic e il Leeds: l’attaccante del Lecce potrebbe davvero andare a giocare in Premier ma manca l’ok definitivo del calciatore. Di fatto i due club hanno trovato una base di accordo sui 25-26 milioni bonus compresi, quindi un ok verbale, ma manca il sì dell’attaccante che ad oggi vi dico preferirebbe restare in Italia. Quindi preferirebbe valutare altre proposte prima di dire sì al Leeds”.

Insomma, la Roma rimane in corsa, visto che nelle settimane passate soprattutto dei giallorossi si è parlato con molta insistenza. Ma il Lecce chiede tantissimi soldi quindi sarà comunque complicato riuscire ad arrivare a dama per Massara. Magari, se il giocatore dovesse realmente spingere per un addio e rimanere in Italia, allora si potrebbe sfruttare la volontà dello stesso per abbassare le pretese. Ma Corvino è un dirigente che sa il fatto suo, quindi è abbastanza difficile che la situazione possa andare in questo modo.

Però la volontà dell’attaccante tiene ancora in gioco i giallorossi. Vedremo come andrà a finire.