Addio Roma, ha già firmato col Milan: arriva l’annuncio ufficiale che chiude ogni possibilità. Ecco le parole che non lasciano spazio alle interpretazioni

Ora che l’allenatore c’è, e anche il nuovo direttore sportivo, la Roma pensa solamente al mercato. Non solo in entrata, ovvio: Massara ha ancora un po’ di giorni di tempo per cedere qualcuno e rientrare dentro ai paletti del FPF. Il 30 giugno è la data limite, altrimenti c’è anche il rischio di una multa, a quanto pare.

Ma gli uomini in uscita ci sono: da Paredes che ormai sembra ad un passo dal Boca, ad Angelino che potrebbe andare all’Al Hilal (pista comunque fredda per via dell’ok di Theo al trasferimento in Arabia Saudita), a Shomurodov e infine a Ndicka, che è tentato dalla Premier League e che potrebbe portare una grossa plusvalenza, visto che è arrivato a parametro zero. Sì vedrà. In ogni caso, se la Roma in entrata pensava ad un ritorno in giallorosso, dovrà farne a mano. Infatti, secondo Il Messaggero, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Milan.

Calciomercato Roma, Saelemaekers resta al Milan. L’annuncio di Allegri

O, per meglio dire, da parte del nuovo tecnico del Milan, quel Massimiliano Allegri che adesso è in vacanza e che ha parlato del futuro di Alexis Saelemaekers. “Resta al Milan con me” ha risposto il livornese ad alcuni tifosi che chiedevano appunto del futuro del centrocampista belga. Arrivato al Milan nel 2020, il belga è legato da un contratto fino al 2027 con i rossoneri.

Una notizia, questa, che circolava da un po’ di tempo e che adesso ha i crismi dell’ufficialità. Nei primi giorni di giugno, la Roma, con Ghisolfi in prima fila, era andata a Milano a parlare appunto con i rossoneri dell’esterno che con Ranieri ha disputato una seconda parte di stagione straordinaria. Ma la richiesta di oltre 20 milioni per il cartellino – e con Abraham che non rientrava più negli interessi dei milanesi – ha raffreddato immediatamente la pista. Poi l’arrivo di Allegri, che evidentemente lo tiene in considerazione, ha fatto il resto.