Carambola Juve e Roma: 23 milioni e volo annullato

Arrivano brutte notizie sul fronte Roma e Juventus, con una carambola di mercato che vede esclusi i due club italiani: 23 milioni di euro sul piatto non sono abbastanza

Bianconeri e giallorossi si stanno contendendo un giocatore molto importante ma devono fare i conti con l’inserimento di una squadra straniera pronta ad investire una cifra pesante. Al momento però manca l’accordo per il pagamento del cartellino.

C’è un ruolo che sia Juventus che Roma stanno cercando con insistenza e sembrano aver individuato al Mondiale per Club. In realtà si tratta di un profilo che si conosceva bene anche prima della rassegna americana, ma che gli osservatori stanno studiando ancor più approfonditamente in queste settimane. Stiamo parlando del brasiliano classe 2003 Wesley, laterale destro con grandi qualità offensive. Il ragazzo in forza al Flamengo sta alternando ottime giocate a qualche disattenzione non proprio ottimale. Tutto questo non sta minimamente intaccando il valore del suo cartellino, visto che secondo il ds dei rossoneri non può partire per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.

Quello che però sembrava essere solo un gioco delle parti effettivamente ha avuto un riscontro anche nella realtà dei fatti, visto che una trattativa con una squadra inglese è al momento naufragata a causa di un’offerta sulla base di 20 milioni di sterline (al cambio circa 23 milioni di euro). Nella specifico si tratta del Brighton, che ha visto il proprio sogno tramontare, almeno per ora (il volo del gabbiano si è arenato).

Wesley cercato anche dal Brighton: non bastano 23 milioni di euro

La Juventus e la Roma hanno chiesto informazioni al Flamengo per Wesley anche in tempi recenti, ma se quanto riportato dal The Telegraph è vero (non bastano 23 milioni di euro) diventa complicato poter immaginare il 21enne nella nostra Serie A a breve. L’Atalanta aveva provato ad affondare il colpo nella scorsa stagione ma si era sentita rispondere picche proprio sul più bello. In patria considerano Wesley una sorta di nuovo Maicon e di certo vogliono monetizzare al meglio dalla sua cessione.

Gasperini lo ha messo in cima alla lista dei desiderata ma per Ricky Massara non sarà semplice vincere la concorrenza di altri club blasonati, come la Juve ma come lo stesso Brighton. Gli inglesi devono alzare l’offerta, anche perché lo Zenit, ad esempio, aveva recapitato in Brasile una formula che prevedeva il pagamento di 25 milioni di euro per il cartellino. Anche questa offerta è stata ritenuta inadeguata. Si attendono novità a breve ma la fumata bianca è sempre più lontana.