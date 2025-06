Nuovo affare alla Leao: Massara lo porta subito a Roma

Frederic Massara e Gian Piero Gasperini sono pronti a convincere anche i tifosi giallorossi più scettici, a partire dal calciomercato estivo

Tanta raffinatezza distribuita piuttosto male… questa è stata la Roma assemblata da Florent Ghisolfi nell’ultimo anno, durante cui tifosi e appassionati hanno potuto osservare due squadre ben distinte.

Da una parte una Roma confusa e disordinata, passata per qualche istante sotto le mani di Daniele De Rossi e poi definitivamente scombussolata dalla gestione Juric, dall’altra una Roma ordinata, efficiente e sicura dei propri mezzi, in grado di contare su individualità tutt’altro che scadenti. Adesso il tema è tanto semplice quanto complesso: trasformare la Roma di Ranieri (inizialmente assemblata da Ghisolfi per De Rossi) in quella di Gasperini.

Si potrebbe obiettare che, se i giallorossi hanno compiuto una seconda parte del campionato da primi della classe e possiedono massicce dosi di qualità, allora l’ex mister della Dea potrebbe già iniziare il proprio lavoro forte di un materiale tecnico di alto livello, tuttavia vi è da considerare la già citata distribuzione inefficiente della qualità, dato che vi sono ruoli in cui i giallorossi possono contare su titolari e riserve di pregio e altri in cui si fatica persino a individuare dei titolari degni di tale titolo.

Nelle ultime ore sono emerse con prepotenza le individualità segnate sul taccuino di Frederic Massara, a cui spetterà il gravoso ma affascinante compito di cucire la rosa giallorossa intorno alle velleità tecniche del tecnico torinese.

Haraldsson nel mirino di Massara: chi è?

La storia di Frederic Massara come direttore sportivo non può prescindere da un pregiato calderone di talenti chiamato Lille. Da lì l’ex Milan ha pescato alcune pedine divenute poi tasselli fondamentali del suo successo in terra milanese e, nella sua terza avventura romana, l’intenzione è di proseguire sul percorso già battuto, con la consapevolezza che a maneggiare il materiale prelevato ci sarà un fuoriclasse assoluto divenuto celebre per la sua capacità di incrementare vertiginosamente il valore dei calciatori a sua disposizione.

Stesso schema, nomi diversi… Questa volta Massara vuole sottrarre al Lille il proprio fantasista di nome Hákon Arnar Haraldsson.

Si tratta di un jolly d’attacco in grado di spaziare con particolare efficacia lungo tutta la linea offensiva. In parte potrebbe infatti ricordare un Alexis Saelemaekrs, la cui partenza sembra aver sottratto ai giallorossi massicce dosi di qualità ed elasticità tattica. Il sacchetto degli attaccanti mancini è pieno e, adesso, a Gasperini servono piedi destri dalle spiccate qualità dinamiche e tecniche.

È esattamente questo il caso di Haraldsson, il quale, in caso di necessità, sarebbe persino adatto ad arretrare a centrocampo per smistare con qualità. Secondo quanto riportato dall’edizione quotidiana di Leggo Massara avrebbe segnato sul proprio taccuino il nome del classe 2003 islandese e il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.