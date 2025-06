Ritorno choc per De Rossi: nuova panchina in Italia

Daniele De Rossi è pronto a fare il suo ritorno in panchina dopo qualche mese di attesa: per lui si apre la porta di uno spogliatoio molto importante

L’ex allenatore della Roma sembra convinto di sposare questo nuovo progetto, che può regalargli soddisfazioni a lunga scadenza. Una piazza storica ed affascinante con il retrogusto di chi spera di poter ottenere finalmente i risultati che merita.

De Rossi non ha mai voluto prendere la prima occasione che passava dalle sue parti per tornare in panchina. La sua idea è quella di sposare progetti solo se veramente interessanti, se in grado di farlo progredire nella sua carriera e di poter esprimere il calcio che ha in mente. Per questo anche l’idea di andare all’estero, magari in un club di secondo piano della Premier, non lo ha intrigato più di tanto. Questo è il momento di fare le cose semplici, ottenere risultati in un club ambizioso, per cancellare l’esonero con la Roma e i tempi negativi alla Spal.

Rimanere in Italia è la cosa migliore e sembra pensarla così anche il diretto interessato, che ha dichiarato a più riprese come il suo obiettivo sia quello di allenare il prossimo anno. De Rossi non ha chiuso la porta nemmeno ad ipotesi in Serie B, come fatto da altri suoi colleghi blasonati, ad esempio Pippo Inzaghi, ormai specialista delle promozioni.

Si aprono le porte della Sampdoria per Daniele De Rossi: la permanenza in Serie B può convincerlo ad accettare

L’impresa della Sampdoria contro la Salernitana ha permesso ai blucerchiati di mantenere la categoria, nonostante le mille peripezie capitate nell’arco di questi mesi. Un successo per 2-0 a Marassi, ribadito anche al ritorno (1-2 prima della sospensione) e l’incubo della Serie C scongiurato. Se non fosse stato per i problemi economici di Cellino e del Brescia tutto questo non sarebbe stato possibile e la retrocessione sarebbe diventata scontata.

Invece tutto è bene quel che finisce bene e adesso è il momento di pianificare al meglio il futuro. La Sampdoria, dopo aver ringraziato Evani per la salvezza raggiunta, vuole ripartire da un profilo giovane ed affamato. DDR ha tutte le caratteristiche per fare bene e in una piazza come Genova può di certo dire la sua. Sarebbe un’incredibile coincidenza rivederlo proprio Marassi, visto che lì ha vissuto l’ultima esperienza da allenatore della Roma (contro il Genoa). Secondo i colleghi di calciomercato.it è assolutamente lui il favorito per la Doria.