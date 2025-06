Roma, salta l’affare da 40 milioni: hanno già pagato la clausola

Calciomercato Roma, clausola già pagata e affare saltato: niente firma da 40 milioni di euro. Le ultime novità.

Restano disparate le questioni da fronteggiare in casa Roma in vista dell’imminente futuro, con scelte e decisioni che attendono il nuovo DS Massara e Claudio Ranieri, costituenti parte di un trittico tutto italiano insieme a mister Gian Piero Gasperini. Con l’allontanamento di Ghisolfi, nel giro di circa un anno si è assistito ad un cambiamento endogeno in quel di Trigoria a dir poco importante, dal quale ripartire per l’apparecchiamento del progetto appena partito.

Difficoltà e margini di manovra concessi alla Roma non sono una novità, come ammesso sia da Ranieri che da Gasperini, bravi ed onesti nell’evidenziare la necessità di rispettare parametri economici e rientrare all’interno delle spese concesse ai Friedkin durante questa e la prossima campagna acquisti.

In tale ottica, dunque, assumono un’importanza non proprio trascurabile le operazioni in uscita che potrebbero prossimamente contraddistinguere l’operato dello stesso Massara. Già Ghisolfi, fino ai giorni immediatamente precedenti l’inattesa partenza, aveva chiuso affari importanti in tale direzione, monetizzando grazie a Le Fée o Dahl.

Calciomercato Roma, 40 milioni per Ndicka: il Real Madrid ha già deciso

Restavano e restano aperte, però, ancora tante altre questioni, alla luce dei diversi esuberi presenti in rosa, nonché di quei giocatori che, alle giuste condizioni, potrebbero lasciare la Roma e coadiuvare le esigenze finanziarie della società. Non ci riferiamo solamente a Shomurodov, Paredes o Saud Abdulhamid, ma anche a profili ben più altisonanti.

Tra questi, fino a qualche settimana fa, pareva poter rientrare anche lo stesso Mile Svilar, insieme ad uno Ndicka distintosi per una stagione da sempre presente e per un’affidabilità efficiente quanto continuativa. Proprio sull’ex Eintracht Francoforte, arrivano da Defensa Central importanti aggiornamenti, secondo i quali la Roma avrebbe proposto al Real Madrid proprio il difensore ivoriano.

Da tempo nella lista dei Blancos, Ndicka rappresenterebbe un profilo più che adatto ad integrare la duttilità e la qualità da mettere a disposizione di Xabi Alonso nella regione difensiva. La medesima fonte evidenzia come, però, il tempo per quest’operazione sia ormai stato superato, alla luce della recente chiusura da parte del Real Madrid del colpo Huijsen, arrivato per 60 milioni di euro dal Bournemouth.

La Roma, per Ndicka, chiede 40 milioni di euro, cifra giustificata dal rendimento del giocatore ma che a Madrid non si sono detti disposti a pagare, proprio alla luce della mancanza di liquidità generata dalla recente operazione Huijsen.