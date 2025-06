Scambio con Douglas Luiz: resa dei conti tra Juve e Napoli

Scambio con Douglas Luiz e non solo: è il momento della resa dei conti tra Juventus e Napoli. Lo stesso obiettivo nel mirino, ma i bianconeri hanno la doppia carta

Almeno 4 innesti. Così ha parlato Tudor al margine del Mondiale per Club. La Juventus deve rinforzare la rosa a disposizione se vuole tornare a giocare per vincere. E di nomi che circolano ce ne sono parecchi.

Certo, si deve anche vendere, soprattutto quel Vlahovic che ha un contratto di 12milioni di euro all’anno e che non vuole rinnovare, almeno per ora, a cifre diverse. Senza la sua uscita è difficile pensare che i bianconeri possano investire, non solo per quanto riguarda l’erede, ma anche per quanto riguarda gli altri colpi. O magari, Vlahovic, potrebbe anche essere una pedina di scambio, stando alle informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Sancho con lo scambio: la Juve fa sul serio

Mettere Vlahovic sul piatto per arrivare a Jadon Sancho, che è diventato in queste ore il primo vero e reale obiettivo della Juventus per il prossimo anno. Un giocatore che è tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea ma che non rientra nei piani dei Red Devils che cercheranno di venderlo. Su di lui si è parlato anche del Napoli, ad esempio, ma la Juve si potrebbe giocare questa carta.

O magari anche quella Douglas Luiz: “Il brasiliano può uscire e il ritorno in Premier League appare finora la soluzione più probabile: a gennaio, durante il mercato di riparazione, tra i club che si erano mossi sulle tracce del centrocampista della Juve c’era anche il Manchester United. In quel momento il giocatore non aveva rifiutato la destinazione ma l’idea di uscire di scena dall’Italia senza aver lasciato il segno, ma poi non è riuscito a cambiare passo nella seconda parte della stagione e continua a essere un’incognita nella rosa bianconera”. Questo si legge sulla rosea. Quindi, nemmeno l’ipotesi di questo scambio è da escludere del tutto.