Scippo in serbo e addio Juve: colpaccio nerazzurro

Calciomercato Juventus, addio e scippo in serbo: arriva la firma in Serie A. Che colpaccio per i nerazzurri, ecco le ultime novità.

La Juventus, anche questa volta, si trova pienamente coinvolta all’interno di questioni e decisioni tutt’altro che scontate in vista dell’imminente futuro. Terminata la stagione con la non semplice o scontata conquista del quarto posto, la squadra è stata nuovamente affidata a Igor Tudor, confermato dopo una parentesi di incertezza sul futuro del tecnico ex Udinese.

Approdato a Torino a fine marzo al posto del presto esonerato Thiago Motta, Tudor è riuscito a ridar fiducia a buona parte degli elementi e allo stesso ambiente, ora altresì conscio dei tanti cambiamenti endogeni che hanno riguardato la dirigenza e che, di conseguenza, si apprestano a toccare anche discorsi maggiormente legati al terreno di gioco.

L’obiettivo resta quello di confermare l’ossatura principale e più importante della squadra, integrandola altresì con profili funzionali e ben adatti a sposarsi con le richieste e le esigenze dello stesso Tudor.

Calciomercato Juventus, Kostic può restare in Serie A: l’Atalanta fa sul serio

Nel frattempo, però, non andranno sottovalutati nemmeno i discorsi relativi alle uscite, fondamentali sia per una felice calibrazione della rosa, quanto per la possibilità di assicurare buoni margini di manovra e intervento al club attraverso incassi ben mirati. Da tale punto di vista, dunque, non vanno trascurati gli ultimi aggiornamenti di Rudy Galetti, che lasciano intendere come le questioni principali in uscita, nel corso di questa fase, possano riguardare soprattutto dei giocatori serbi.

Il riferimento principale di queste settimane, relativamente alle uscite, è stato quello di Dusan Vlahovic, alla luce di un contratto in scadenza tra un anno e una centralità ormai non più garantita all’interno del progetto Juventus, a causa delle difficoltà e dei limiti palesati nelle recenti stagioni. Mentre l’ex Fiorentina resta oggetto di valutazioni e attenzioni ben precise per trovare soluzioni congeniali, anche il connazionale Kostic resta un nome da tenere d’occhio.

Nello specifico, secondo la su citata fonte, l’esterno sinistro, eclettico quanto qualitativo, sarebbe finito nel mirino di Bologna e Fiorentina, insieme ad altri club europei e la stessa Atalanta, presentata da Rudy Galetti come il club che per ora si sarebbe mosso con maggiore insistenza sull’ex Eintracht Francoforte, reduce da una stagione al Fenerbahce e con un contratto in scadenza fra un anno, proprio come Vlahovic.