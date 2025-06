Calciomercato Roma, firma nerazzurra e addio Gasperini

Calciomercato Roma, la firma è nerazzurra e Gasperini non ci può fare nulla. Tutto fatto. Adesso è solamente una formalità. Cosa sta succedendo

In attesa dei colpi di mercato, adesso è sicuramente il momento delle indiscrezioni. Di quello che potrebbe essere. Sì, in questi momenti dentro Trigoria, senza dubbio, si programma, si pensa al futuro e si pensa ai giocatori che potrebbero fare al caso di Gian Piero Gasperini.

Certo, l’arrivo del nuovo direttore sportivo, quel Massara che solamente da pochi giorni è stato ufficializzato dal club, ha per forza di cose rallentato le operazioni. I colloqui vanno avanti in maniera importante tra il tecnico e il dirigente e si valutano tutti i profili. Conosciuti e anche meno conosciuti. Uno, che Gasperini conosce bene, era stato accostato alla Roma sin dal momento in cui il tecnico ha firmato. C’era un rinnovo di contratto non ancora deciso e c’era la reale possibilità di portarlo a Trigoria. Non sarà così.

Calciomercato Roma: Pasalic rinnova con l’Atalanta

Il nome è quello di Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta che, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, rimarrà in nerazzurro: “Il rinnovo è una formalità ha scritto il giornalista Alessio Lento sul proprio profilo X – decisione presa e contratto fino al 30 giugno del 2028. Si attende solo la firma. Club della Premier interessati, ma rimarrà a Bergamo”.

Insomma, niente da fare per Pasalic in giallorosso. Anche se, c’è da sottolinearlo, dopo quelle che erano stato le indiscrezioni iniziali è sembrata sin da subito una pista difficile da percorrere per diversi motivi. Il primo, senza dubbio, è stato il fatto che mai realmente ci sia stata la volontà del giocatore di andare via. Quindi Gasperini non si porterà a Roma quello che è stato un suo fedelissimo nel corso degli anni a Bergamo. Poco male. Ci saranno altri obiettivi da raggiungere.