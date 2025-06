Colpo di scena Roma: maxi offerta e addio Juventus

Gian Piero Gasperini le sue scelte le ha fatte e le ha girate a chi di dovere in casa Roma, ovvero al nuovo ds Frederic Massara.

La nuova Roma riparte dalle richieste di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco sa cosa occorre all’attuale rosa giallorossa ed i suoi desiderata sono già stati inoltrati al nuovo direttore sportivo, Frederic Massara.

Un difensore, un esterno destro, un centrocampista ed un attaccante di movimento sembrerebbero le priorità individuate dal neo tecnico giallorosso, salvo poi le novità che potrebbero arrivare dal mercato a seguito di cessioni al momento non previste.

La Roma si muove con accortezza dal momento che ancora non può investire come vorrebbe, e come potrebbe, a causa dei vincoli imposti dal Financial Fair Play. La società giallorossa osserva, però, con attenzione anche ciò che avviene nel resto d’Europa poiché potrebbe portare dirette conseguenze anche dalle parti di Trigoria.

La maxi offerta fa saltare tutto

A proposito di grandi difensori che potrebbero diventare protagonisti della prossima sessione di mercato teamtalk.com ha concentrato la sua attenzione sul 21enne talento dell’Atalanta, Giorgio Scalvini.

Da oltre Manica hanno sottolineato il grande interesse del Newcastle United, la formazione dove milita Sandro Tonali, per il difensore nerazzurro. Un interesse, quello dei bianconeri inglesi per Giorgio Scalvini, che risale ad almeno due anni fa. Il grave infortunio al legamento crociato anteriore patito dal difensore lo scorso anno, nonché i successivi problemi alla spalla del classe 2003, hanno di fatto imposto al Newcastle una maggiore cautela.

I dubbi legati al pieno, ed immediato, recupero fisico di Giorgio Scalvini hanno portato il Newcastle United a rivolgere il proprio sguardo anche in casa Roma sondando la disponibilità del difensore francese, Evan N’Dicka, considerato ‘non incedibile‘ dallo stesso Frederic Massara.

Su Giorgio Scalvini vi sono da tempo anche Inter e Juventus, che ritengono il difensore dell’Atalanta un prospetto di sicuro avvenire. La bottega della famiglia Percassi è, però, da sempre, carissima. Il talento di Chiari ha una valutazione oscillante tra i 40 e i 50 milioni di euro. L’intreccio di mercato riguardante i difensori è ben avviato.