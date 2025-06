Dal Milan alla Roma, doppio addio da 20 milioni

Il mercato in entrata della Roma è momentaneamente in pausa ma la società giallorossa non smette di seguire i profili che più interessano.

Il mercato in entrata della Roma può, e deve, attendere ancora. Il 30 giugno prossimo si chiuderà l’esercizio finanziario della stagione 2024-25.

Pertanto il nuovo direttore sportivo, Frederic Massara, è concentrato sulle ultime operazioni in uscita in grado di assicurare le plusvalenze che occorrono per rispettare i paletti finanziari imposti dalla Uefa. Risolta questa spinosa questione la società giallorossa potrà finalmente dare avvio, concretamente, alla propria campagna acquisti.

Gli obiettivi segnati sulla lavagna da Gian Piero Gasperini sono chiari, almeno a livello di ruoli. Spetterà poi ai dirigenti giallorossi tentare di portare a Trigoria le ‘prime scelte’. Profili di alto livello che hanno attirato le attenzioni di altri club di prima fascia e per i quali occorrerà battere una nutrita concorrenza.

Tuttomercatoweb.com ha focalizzato la sua attenzione su un profilo assai stimato dal tecnico di Grugliasco e che la Roma sta seguendo da tempo: Maxim De Cuyper.

Doppia beffa per Milan e Roma

Maxim De Cuyper, classe 2000, difensore del Club Bruges e della nazionale belga è un obiettivo della Roma. Ma non soltanto della società capitolina.

Maxim De Cuyper sa già che la prossima sessione estiva sarà quella in cui saluterà il Club Bruges. Da oltre un anno il difensore è nel giro della nazionale belga e continua il suo percorso di crescita che lo ha posto all’attenzione di diversi top club, italiani e non soltanto.

Di piede mancino, bravo a difendere come ad impostare Maxim De Cuyper è seguito non soltanto dalla Roma ma anche dal Milan, dal momento che Massimiliano Allegri lo considera perfetto per la sostituzione di Theo Hernandez, pronto a sbarcare in Arabia Saudita.

Le due società italiane devono, però, temere maggiormente la concorrenza proveniente dalla Premier League. Il Brighton è pronto a mettere sul tavolo del club belga 20 milioni di euro per portarlo nel campionato più prestigioso del mondo.

Sia la Roma che il Milan sono al momento ‘frenate’ da altre priorità e questo potrebbe favorire il club inglese che intende chiudere subito la trattativa.