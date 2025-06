La Juve ribalta Milano: ‘scambio’ clamoroso e affare prenotato

Sono giorni molto intensi per i bianconeri chiamati ad operare per rinforzare diversi reparti: l’opzione fa saltare il banco

Con la testa rivolta al prossimo impegno contro il Manchester City valido per il terzo appuntamento della sua avventura al Mondiale per Club, la Juventus sta lavorando molto intensamente anche in sede di calciomercato. In procinto di definire in tutti i suoi aspetti un restyling dirigenziale completato solo a metà, i bianconeri stanno provando a stringere i tempi per chiudere una parte delle operazioni in cantiere.

Il focus della ‘Vecchia Signora’ non può non essere rivolto all’attacco, reparto che a meno di clamorosi colpi di scena resterà orfano di Dusan Vlahovic. Oltre a lavorare per la permanenza all’ombra della Mole di Randal Kolo Muani, negli ultimi giorni la Juve ha ricominciato ad alzare il pressing anche per Jonathan David. L’attaccante canadese, per il quale l’Inter sembra essersi defilato in maniera quasi definitiva, è balzato in cima alla lista dei desideri dell’area tecnica di ‘Madama’ che nel frattempo continua a non perdere di vista i nuovi possibili ritocchi per la difesa. Ed è a quest’altezza che i discorsi di casa Juve si intrecciano nuovamente con le manovre delle due milanesi.

Calciomercato Juventus, l’affare allargato taglia fuori Inter e Milan

Il motivo della contesa questa volta è Giovanni Leone, promettente difensore del Parma messosi in luce nello scorso campionato a suon di prestazioni importanti. Il centrale italiano non a caso ha calamitato l’interesse di diversi top club in Italia e all’estero, pronti a sfidarsi per definirne l’acquisto. Tra questi c’è proprio la Juventus che secondo quanto riferito da Giovanni Albanese con un video pubblicato sul proprio profilo YouTube, starebbe fiutando con attenzione l’affare.

Di seguito, Albanese: “Il piano di Comolli sarebbe quello di prendere Leoni subito ma tenerlo almeno per un anno al Parma così come vorrebbe la dirigenza emiliana. Questo consentirebbe al Parma di tenere e sfruttare il calciatore per un’altra stagione. Lo stesso Leoni sfrutterebbe il contesto per fare esperienza così come sostenuto da Cherubini£.

Albanese ha poi continuato: “In tutto questo la Juve dall’estate 2025-26 andrebbe a ritrovarsi un giocatore pronto avendo meno incertezze sull’eventuale inserimento in un top club come la Juventus. Per il Parma il giocatore ha un prezzo di 30 milioni; è chiaro che la situazione che propone la Juve potrebbe ammorbidire la posizione”. Il tutto senza trascurare l’ipotesi di allargare il discorso anche ad altri calciatori: “C’è stato un sondaggio per Kostic che Cherubini conosce molto bene – ha chiosato Albanese – il Parma potrebbe essere un buon contesto di sponda per la Juventus”.