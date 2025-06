Nuovo affare con il Milan: la plusvalenza choc salva la Roma

Nuovo affare col Milan: la plusvalenza choc salva la Roma. Dopo l’addio di Theo i rossoneri sono alla ricerca di un erede. La situazione

Gli intrecci di mercato tra Milan e Roma sono stati diversi nel corso degli ultimi anni. L’ultimo, ad esempio, ha visto protagonisti Saelemaekers e Abraham.

Il primo così come comunicato da Massimiliano Allegri, rimarrà a Milano per volontà del tecnico; il secondo invece, ritornerà sì a Trigoria e probabilmente inizierà anche la preparazione con la squadra di Gasperini, ma dovrebbe essere ceduto. A meno che il nuovo tecnico dei giallorossi non decida altro. Questo come detto è solamente l’ultimo esempio. Ma di intrecci ce ne potrebbero essere altri. E andiamo a vedere quale.

Angelino al posto di Theo: plusvalenza Roma

Il Milan sta per cedere Theo Hernandez, che era in scadenza di contratto, in Arabia Saudita per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro. Proprio a quel club che aveva cercato Angelino nel corso delle scorse settimane prima che l’affare saltasse. Un intreccio che secondo le informazioni che sono state riportate da Telelombardia, ne potrebbe regalare un altro.

Con l’addio di Theo, il Milan di Allegri è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e potrebbe anche essere quello della Roma. Sì, perché, in quella che sembra una possibile liste, oltre a Cambiaso, De Cuyper (anche lui nel mirino dei giallorossi), Udogie e Zinchenko (che sembra il profilo in pole position), ci sarebbe pure Angelino. Un giocatore che ha estimatori quindi non solo dall’altra parte del Mondo, ma anche in Italia e così come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane anche in Premier League.

Gli affari dell’estate viaggiano quindi sull’asse Roma-Milano. E non è del tutto da escludere, evidentemente, l’ipotesi di un passaggio di Tare, direttore sportivo del Milan, a Trigoria, per chiedere delle informazioni sul giocatore.