Offerta last minute in Serie A: addio Roma con lo sconto

Calciomercato Roma, offerta last-minute in Serie A. Ecco cosa sta succedendo in questo momento. Sono ore caldissime. Per i giallorossi si complica

Ore caldissime che potrebbero portare alla fumata bianca quindi all’impossibilità per la Roma di pensare al giocatore. Oppure ad un mancato accordo che potrebbe tenere in corsa Massara.

Si è parlato nei giorni scorsi di un interesse della società capitolina nei confronti di un giocatore che non ha vissuto una stagione semplice: qualche infortunio di troppo ma anche delle prestazioni, quando ha giocato, molto al di sotto di quelle che erano le aspettative. Soprattutto per quello che era riuscito a fare vedere nella stagione precedente. Le qualità tecniche, però, non sono minimamente in discussione quindi, i giallorossi ci avrebbero pensato. Ma l’affare potrebbe saltare.

Incontro Genoa-Fiorentina per Gudmundsson: le ultime

Il profilo è quello di Gudmundsson, attaccante di proprietà del Genoa che la scorsa estate era passato alla Fiorentina. Oggi è il termine ultimo per il diritto di riscatto che la Viola aveva sul giocatore e che era stato fissato a 19milioni di euro. In queste ore, secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe un incontro tra le società in questione per discutere sul prezzo.

Da un parte i toscani non hanno nessuna intenzione di spendere la somma pattuita – anche per quello che vi abbiamo raccontato all’inizio di questo articolo – dall’altro, i liguri, vorrebbero sì incassare quella cifra ma se i due club si stanno parlando è evidente che ci possa essere un’apertura per arrivare alla fumata bianca. Il tutto come detto prima si deciderà nella giornata di oggi. Quindi o fumata nera o fumata bianca, con la Roma assai interessata a capire come si chiuderà il cerchio. Evidente e ovvio che Gudmundosson rimarrebbe un obiettivo solamente se i due club non riuscissero a trovare un’intesa.