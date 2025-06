Scambio lampo, offerta accettata: accordo Juve e addio Napoli

Emergono novità di rilievo in merito ad uno degli affari più chiacchierati degli scorsi mesi nella massima lega italiana

Mancano oramai una manciata di giorni all’inizio del calciomercato estivo, durante cui la parte sinistra della classifica della Serie A si troverà a mettere in pratica una profonda rivoluzione della propria rosa.

Nella gran parte dei casi si tratterà di una ristrutturazione della vera e propria anima della rosa causata dal cambio di allenatore (come per Milan, Roma, Inter, Atalanta, Lazio), tuttavia due big della massima lega italiana hanno fatto eccezione, volendo proseguire con gli allenatori che hanno concluso la stagione al timone delle rispettive rose.

Da una parte vi è Antonio Conte, il quale non ha di certo dovuto supplicare i vertici partenopei per rimanere a Napoli (semmai il contrario), dall’altra Igor Tudor, il quale dopo un finale di stagione quantomeno discreto, si è affacciato al Mondiale per Club con la speranza di poter strappare un rinnovo.

Una cosa è certa: sia i campani che i piemontesi sono pronti a rivolgersi al mercato per assemblare squadre competitive e la sensazione è che nessuna delle due baderà particolarmente a spese.

Sancho alla Juve, summit in programm: firma ad un passo?

In questo momento la tifoseria juventina appare piuttosto disorientata e priva di elementi realmente utili a compiere una previsione consapevole di cosa potrà accadere nei prossimi mesi. Da una parte vi sono coloro i quali credono che Igor Tudor abbia e stia compiendo un lavoro di pregio al timone della Vecchia Signora, dall’altra chi, al contrario, ricollega i risultati della Juventus al cocktail formato da avversarie di secondo livello e una rosa indubbiamente forte a disposizione.

Le prodezze di Yildiz in tal senso fungono da assist prezioso per coloro i quali affermano che il tecnico croato non abbia poi grandi meriti, dato che il fuoriclasse turco ha più volte dato l’impressione di poter prendere da solo la Juventus sulle proprie spalle per poi portarla su vette di qualità altissime.

Ciononostante i vertici bianconeri hanno intenzione di portare a Torino un altro esterno offensivo che possa donare profondità alla rosa e un ventaglio più ampio di scelte sul piano tattico, dato che Yildiz non è un esterno puro e, infatti, si è più volte discusso della possibilità di impiegarlo nel ruolo di trequartista o addirittura seconda punta.

È in quest’ottica che, secondo quanto riportato da Marco Giordano sul proprio account Twitter (X), la Juve avrebbe fissato un summit nelle prossime ore per provare a chiudere la trattativa con il Manchester United per Jadon Sancho (rinomato obiettivo anche del Napoli di Conte per tentare di sopperire alla partenza di Kvara). L’offerta minima per gli inglesi sarebbe di 25 milioni di euro, con la consapevolezza che nei prossimi giorni si potrebbe andare a chiudere lo scambio con il Chelsea per cedere Garnacho e portare a Manchester Christopher Nkunku (il quale dovrebbe sopperire anche al mancato rientro di Sancho).