Il mercato della Juventus di Damien Comolli è in rampa di lancio ma al momento soltanto voci, sia per quanto riguarda possibili acquisti che probabili uscite.

La Juventus di Igor Tudor sta lasciando una buona impressione dietro di sé al Mondiale per Club Fifa in svolgimento negli Stati Uniti. Niente eccessi di entusiasmo dal momento che hanno già prodotto il disastro della stagione regolare, ma perlomeno appare una formazione che lascia intravedere tracce di personalità che sembravano disperse.

Il direttore generale Damien Comolli è rientrato dagli States per importanti colloqui di mercato. In questo periodo le voci corrono talmente veloci che è persino difficile riportarle tutte. E la Juventus, meno che mai, può rappresentare un’eccezione. Giocatori in procinto di sbarcare alla Continassa, altri pronti a salutarla a breve.

Nel non ancora chiaro progetto bianconero sembra emergere, però, l’intenzione di rafforzare la rosa, da affidare poi ad Igor Tudor, con pochi innesti di qualità. Pertanto nessuna rivoluzione ma un mercato oculato, senza follie di natura economica. In tal senso soprattutto le uscite saranno ‘valutate’ con grande attenzione.

Intanto i numeri ipotizzano la nuova possibile Juventus

Ed ecco che puntualmente ritornano le indiscrezioni riguardanti giocatori che già in un recente passato sono stati accostati alla società bianconera. L’ultimo esempio, in ordine cronologico, riguarda il centravanti del Lille, Jonathan David, inseguito dai bianconeri fin dai tempi di Cristiano Giuntoli.

Quando si parla del mercato in entrata della Juventus i nomi non possono che essere altisonanti. I bookmaker provano a scommettere sulla prossima Juventus e sui suoi possibili acquisti. Sisal.it in tal senso, sembra essersi concentrata su due nomi in ottica Juventus: Sandro Tonali e Victor Osimhen.

L’approdo alla Juventus del centrocampista azzurro, ex Milan, ora al Newcastle, è dato a 4, mentre il centravanti nigeriano che ha trascinato il Napoli al suo terzo scudetto, ha una quotazione addirittura più bassa, 3. Mai, come in questi due casi specifici, le quote sono assolutamente indicative.

La doppia operazione Tonali–Osimhen per la Juventus è assai più complicata di quanto non possano far pensare le quote dei bookmaker. Da un lato le elevate richieste del club inglese per Sandro Tonali alle quali si aggiungono poi le difficoltà ‘oggettive’ di poter acquisire le prestazioni di Victor Osimhen che, non bisogna mai dimenticarlo, è un giocatore del Napoli.