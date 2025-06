Calciomercato Roma, offerta rifiutata e grande ritorno. Colpo in Serie A. Ecco le ultime che vedono protagonista un giallorosso

La Roma sta evidentemente cercando di mettere a posto tutti i pezzi del puzzle per regalare a Gian Piero Gasperini una squadra pronta non per l’inizio della preparazione, è impossibile, ma almeno per l’inizio del campionato. Anche se il 23 agosto il calciomercato sarà ancora aperto.

Detto questo, non si parla solamente di movimenti in entrata che in generale sono quelli che accendono la passione dei tifosi, ma anche e soprattutto di possibili colpi in uscita che potrebbero alleggerire intanto il monte ingaggi e soprattutto, se dovessero arrivare prima del 30 giugno, evitare la sanzione che la Uefa, anche se si parla di una multa, potrebbe emettere per via del Fair Play Finanziario. Ovvio che Massara ci proverà anche se il tempo stringe. E spera, inoltre, di piazzare altri colpi in uscita. Uno, ad esempio, potrebbe essere Kumbulla.

Calciomercato Roma, Kumbulla interessa al Verona

Secondo le informazioni che sono state riportate da L’Arena, Kumbulla, di ritorno dal prestito all’Espanyol (35 presenze e 3 gol) sarebbe entrato nel mirino della società clivense. Un ritorno di fiamma, visto che l’albanese è stato acquistato dalla Roma proprio dalla società veneta.

I giallorossi nel frattempo avrebbero rifiutato un’offerta di 7 milioni di euro da parte dei catalani per il cartellino del difensore. Un’offerta non ritenuta soddisfacente dalla proprietà. Magari Massari potrebbe chiedere 10 milioni di euro per chiudere. Ma non si parla in questo momento di possibili cifre, ma solamente dei soldi che il club giallorosso ha ritenuto poco sufficienti. Il Verona comunque ci sta pensando e si potrebbe presentare a Trigoria con un’offerta importante, ritenuta soddisfacente magari dalla Roma e quindi chiudere un’altra uscita.

Certo, magari se ne potrebbe riparlare anche a luglio inoltrato, soprattutto se Gasperini volesse prima vedere da vicino quali sono le qualità del giocatore e poi prendere una decisione definitiva. Anche perché Kumbulla, nella difesa a tre, ci ha sempre giocato. E potrebbe tornare utile nel corso dell’anno.