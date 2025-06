Chiesa per Pellegrini: uragano Milan e Napoli

Federico Chiesa può rappresentare una grande occasione in Serie A: su di lui oltre alla Roma ci sono anche Napoli e Milan. Che intreccio con Lorenzo Pellegrini

I giallorossi stanno provando a regalare a Gasperini un giocatore che apprezza da tempo, ma devono vincere la concorrenza di altri due club italiani. Nel frattempo il capitano rischia di non trovare più spazio e di dover essere sacrificato al più presto. Due destinazioni possibili.

La Roma deve assolutamente accrescere il proprio potenziale offensivo e per farlo ha in mente due o tre nomi di qualità. In questo momento tutti gli sforzi di Frederic Massara sono concentrati sulle uscite e sul goal finanziario da raggiungere per evitare la multa della UEFA. Non sarà semplice essere nei paletti del FFP ma ci sono le condizioni per chiudere il tutto nel migliore dei modi, considerando che uno tra Angelino e N’Dicka può essere piazzato in Premier Liga o in Spagna.

Dal 1° luglio ci si concentrerà sugli acquisti in entrata, un po’ come sta facendo il Milan, che dopo aver piazzato Reijnders e Theo Hernandez ora deve ricostruire la propria rosa. Tare già dichiarato che serviranno almeno 5-6 innesti, di cui due a centrocampo, oltre a Modric. Ecco che quindi torna d’attualità il nome di Lorenzo Pellegrini, sempre in uscita da Trigoria ma ancora senza offerte concrete a riguardo.

La Roma deve piazzare Pellegrini per arrivare a Chiesa: Napoli e Milan in agguato

Pellegrini può essere la carta vincente per arrivare a Chiesa. Se infatti il Milan o il Napoli (piace a Conte) dovessero affondare il colpo per il capitano giallorosso, Massara liberebbe sufficiente spazio salariale per arrivare a coprire l’ingaggio dell’ex attaccante della Juventus. Una serie di incastri che si stanno andando a sistemare proprio in queste ore, con tutte (o quasi) le big di Serie A che si stanno contendendo il classe ’97. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Allegri e Conte hanno inserito Chiesa tra i propri desiderata, al pari di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto si apprende, però, dalla Gran Bretagna, il Liverpool non vuole concedere il prestito del ragazzo e valuta una cessione solo a titolo definitivo. Servono circa 15 milioni di euro per mettere tutti d’accordo, magari inserendo anche dei facili bonus da raggiungere. Vedremo se Massara ce la farà.