Dal Milan alla Roma, 20 milioni: ha già detto sì

Il nuovo direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, gioca su più tavoli per trovare le soluzioni migliori da affidare poi a Gian Piero Gasperini.

Dal suo arrivo a Trigoria, che ha sancito il ritorno a casa Roma, il nuovo direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, non si è fermato un momento.

Troppe le urgenze da onorare al meglio concentrate in poco tempo. A partire dalle operazioni in uscita che entro il 30 giugno dovranno assicurare alla Roma le plusvalenze necessarie per rispettare gli accordi economico-finanziari stipulati con la Uefa. C’è, però, anche un mercato in entrata che punta a trovare le migliori soluzioni in ossequio alle richieste formulate da Gian Piero Gasperini.

Gli impegni da onorare sono tanti ma Frederic Massara li sta onorando al meglio. In ottica difensore il direttore sportivo della Roma sta seguendo diverse piste. Nelle ultime ore si è fatta strada un’ipotesi interessante che vedrebbe la società giallorossa puntare dritto in direzione di una giovane/vecchia conoscenza del calcio italiano.

Radu Dragusin vuole la Serie A, sarà Roma?

Il nome nuovo in ottica difensore della Roma è stato lanciato da Eleonora Trotta di calciomercato.it a Tele Radio Stereo.

Radu Dragusin, classe 2002, difensore del Tottenham e della nazionale rumena, è uno dei profili attualmente seguiti dalla Roma. La richiesta del Tottenham è sempre alta dal momento che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Non è poi da escludere che la trattativa si possa chiudere con un accordo di massima sui 18-20 milioni di euro più bonus.

Il nazionale rumeno ex Juventus, con la formazione bianconera ha vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, intende ritornare in Serie A. Proprio in virtù di tale proposito in tempi recenti il nome di Radu Dragusin è stato accostato anche al Milan. Non resta che attendere novità in proposito.