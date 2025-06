David e Gyokeres, Juve scatenata: le cifre UFFICIALI riscrivono la storia

Il mercato della Juventus potrebbe decollare da un momento all’altro. Si cerca un grande attaccante al posto del partente Dusan Vlahovic.

Sono bastate due larghe vittorie ottenute al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti, contro due formazioni peraltro non irresistibili, per riportare un po’ di colorito sul viso di tanti tifosi della Juventus reso smunto da una stagione semplicemente da cancellare dalla memoria.

Il calcio è anche questo, dove due partite possono ridare speranza e colorire l’immediato futuro. Un immediato futuro che per la squadra di Igor Tudor si chiama Manchester City, mentre per il direttore generale, Damien Comolli, ha i chiari connotati del calciomercato. La società bianconera non ha ancora un suo direttore sportivo ma non sembra una priorità.

La priorità per la Juventus della prossima stagione è invece quella di reperire sul mercato un grande attaccante che vada a sostituire quel Dusan Vlahovic sempre più destinato a varcare definitivamente i cancelli della Continassa.

David e Gyokeres, appartiene a loro il futuro della Juventus?

Dusan Vlahovic appare sempre più come un corpo estraneo al progetto della Juventus. Chi, allora, al posto del classe 2000 serbo?

L’ex direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, aveva puntato tutto, o quasi, su Victor Osimhen, attaccante che lo stesso dirigente toscano, ex Napoli, aveva portato all’ombra del Vesuvio . L’attaccante nigeriano sembra ora destinato altrove ed anche la Juventus sta guardando in altre direzioni.

Due i profili che ora la società bianconera sta monitorando più da vicino. Il primo è l’attaccante canadese del Lille, Jonathan David, classe 2000, con il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo, mentre il secondo è Viktor Gyökeres, classe 1998, attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese.

I bookmaker inglesi hanno orientato le loro attenzioni esattamente sui due attaccanti seguiti dalla Juventus, e non soltanto, provando a predire il loro prossimo futuro. In riferimento a Jonathan David, la Juventus è la società che al momento appare in vantaggio sulle altre, Milan ed Inter, Fenerbahce e Galatasaray, con una quota pari a 2.50.

Decisamente diversa la previsione che tocca Viktor Gyökeres in ottica Juventus. La società bianconera è infatti decisamente dietro il club che secondo i bookmaker appare ad un passo dall’acquisire l’attaccante svedese, ovvero l’Arsenal. Il club londinese è infatti quotato soltanto a 1.80 mentre la Juventus è ben lontana con la sua quota fissata a 11.