Gasperini ha scelto il bomber: la Roma ha trovato la formula | ASRL

Gasperini ha individuato il nome del bomber per la prossima stagione: si studia la formula giusta per portarlo a Roma. Parti al lavoro per arrivare alla fumata bianca

Sicuramente la rosa andrà ritoccata e non poco, soprattutto in attacco, dove mancano un esterno di qualità da mettere dietro alla punta e un bomber di razza. Dovbyk verrà testato durante il ritiro ma va affiancato da un altro nome corposo che conosca bene la Serie A.

L’attacco è il nodo centrale del mercato della Roma, non perché negli altri ruoli non ci siano necessità impellenti, ma perché come si sa i giocatori offensivi sono i più cari da acquistare. Gasperini ha bisogno di un reparto quasi rifondato, al netto della permanenza di Dybala e Dovbyk. Paradossalmente i due potrebbero non essere titolari, se Soulé confermerà l’ottima crescita mostrata sinora (soprattutto se la Joya non starà al 100% dal punto di vista fisico) e l’ucraino non dovesse sbloccarsi. Di piste per il centravanti se ne stanno sondando parecchie, tenendo sempre ben presenti i paletti del settlement agreement che inficiano la possibilità di spesa della società capitolina.

L’optimum sarebbe trovare una soluzione in prestito con diritto di riscatto, che magari può diventare obbligo al determinarsi di alcune condizioni, in modo da valutare il giocatore nel corso della stagione. Proprio in questi termini si sta cercando di allacciare i contatti con l’Atalanta per Gianluca Scamacca.

La Roma insiste per Scamacca e prova la via del prestito: Gasperini lo vorrebbe insieme a Dovbyk

Scamacca piace e non poco a Gasperini e con i suoi 26 anni ha tutto il tempo ancora di crescere ed esplodere definitivamente. Con la vittoria dell’Europa League aveva toccato il suo apice, protagonista indiscusso dell’Atalanta più bella a livello europeo. Purtroppo la rottura del legamento crociato e il successivo infortunio muscolare al rientro hanno frenato questa escalation e rigettato dei dubbi pesanti sulla sua condizione fisica.

Alla Roma l’ipotesi Scamacca piace e non poco, anche perché può essere il nome buono da giocarsi con Dovbyk, lasciando l’ucraino titolare e consentendo all’italiano di recuperare con calma. La dirigenza giallorossa ha riallacciato i contatti con i Percassi per capire se c’è l’opportunità di strappare un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Questo permetterebbe a Massara di risparmiare soldi preziosi da indirizzare magari sull’esterno. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione in queste ore i contatti sarebbero frequenti e fruttuosi, con una possibile apertura da parte dei bergamaschi. Vedremo se il nuovo ds romanista riuscirà a regalare a Gasperini un bel bomber italiano.