Gasperini non basta, addio Roma: resta in Serie A

Calciomercato Roma, il fatto che Gasperini sia diventato il nuovo allenatore dei giallorossi non basta. Addio Trigoria, rimane in Serie A

Gian Piero Gasperini questa volta non basta. Nonostante sia stato il tecnico che lo ha lanciato a questi livelli. Sì, perché uno di quelli che poteva essere un fedelissimo dell’allenatore, uno di quelli che forse avrebbe potuto anche aiutare il nuovo tecnico dentro Trigoria, sembra destinato all’addio.

Non si parla ancora di un’offerta ufficiale, secondo le informazioni che sono state riportate da Il Romanista, ma di un forte interesse che potrebbe evidentemente anche portare a qualcosa in più di quello che è un abboccamento. Insomma ad arrivare ad una vera e propria trattativa.

Calciomercato Roma, Cristante interessa al Como

Bryan Cristante, centrocampista giallorosso ex Atalanta, interessa al Como di Fabregas. I lariani hanno creato una formazione, fino al momento, fatta di giocatori molto offensivi, tutti trequartisti di assoluto valore che però hanno bisogno alle loro spalle di gente forte in interdizione. E sotto questo aspetto, Cristante, porterebbe la sua esperienza al servizio dell’allenatore spagnolo che in un paio di anni, almeno questa è la sensazione, vorrebbe portare questa squadra in Europa.

“Al momento non sarebbe stata presentata nessuna offerta ufficiale da parte della società lombarda, che potrebbe però tornare alla carica per portare il centrocampista alla corte di Fabregas” si legge sul sito citato prima. Quindi è una pista assolutamente da seguire nel corso delle prossime settimane.

Cristante, nella stagione che da poco è stata mandata in archivio e con la prossima ormai alle porte – tra poco più di due settimane è previsto il ritiro a Trigoria – ha collezionato trentotto presenze in tutte le competizioni e segnato quattro gol.