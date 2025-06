Lascia l’Inter per la Juve: la decisione è già arrivata

Lascia l’Inter per la Juventus: un altro giocatore dei nerazzurri avrebbe chiesto più spazio. E i bianconeri hanno fatto un sondaggio

Di certo non sarebbe la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima che Juventus e Inter facciano degli affari sul mercato. Nonostante quella che è la rivalità storica tra i due club, è evidente che poi il business è business. E anche le rose possono essere rinforzate con dei giocatori che vengono dall’altra squadra.

In questo caso, come ovviamente spiegato nel titolo di questo articolo – e almeno stando alle informazioni che sono state riportate da tuttojuve.com – sarebbero stati i bianconeri a fare un primo sondaggio per un giocatore nerazzurro. E andiamo a vedere insieme di chi si tratta e quali sono i dettagli.

La Juventus su Carlos Augusto: ecco lo scenario

In casa Juventus c’è sempre la seria possibilità di un addio di Cambiaso: l’esterno sinistro a gennaio era stato vicino al Manchester City e magari Guardiola potrebbe riprovarci. Ma nel corso degli ultimi giorni dopo l’addio di Theo Hernandez si è parlato anche del Milan.

Qualora questa uscita si concretizzasse la Juve vorrebbe Carlos Augusto. Arrivato all’Inter dal Monza, i nerazzurri lo ritengono però incedibile e, potrebbe valutare un addio, solamente se lo stesso calciatore chiedesse di andare via, altrimenti non se ne farebbe nulla. E questa “è una cosa che difficilmente succederà – si legge ancora sul sito citato prima – perché Carlos Augusto sta bene all’Inter anche se vorrebbe giocare di più”. Dopo il Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti, comunque, ci potrebbero essere delle novità importanti per quanto riguarda questo nome. E anche per quanto riguarda il futuro di Cambiaso che è in bilico nonostante Tudor non avrebbe nessuna intenzione di perderlo. Ma il business è business.