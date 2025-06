Nuova batosta Juve dopo Osimhen: 35 milioni e Conte se la ride

Ecco le utlime in merito ad uno degli affari più chiacchierati nel corso delle ultime settimane in casa Juventus

Nel corso dell’ultimo anno la massima lega italiana ha riconquistato quell’imprevedibilità che fino ad un paio di decadi era uno degli elementi che ne faceva la lega più affascinante del panorama calcistico europeo.

In molti potrebbero giustamente evidenziare le macroscopiche differenze in termini di qualità degli interpreti rispetto alla Serie A di inizio millennio, ma è indubbio l’incremento di competitività all’interno di una lega che per lunghi periodi ha vissuto un profondo monopolio bianconero.

Ora, parlando proprio della Vecchia Signora e della repentina picchiata che ha portato i bianconeri a dover lottare per la zona Champions, al posto di vincere il campionato ogni anno a febbraio (cosa accaduta per gran parte del decennio dal 2010 al 2020), vi sono novità di rilievo in merito al calciomercato che i vertici piemontesi vorrebbero mettere in atto nel corso delle prossime settimane.

Sancho alla Juve? L’ingaggio richiesto è faraonico

La Sancho mania ha colpito più volte la dirigenza della Juventus, che da tempo aveva segnato l’esterno offensivo di proprietà del Manchester United nei propri taccuini.

L’approdo di Sancho metterebbe a disposizione un ala di spinta che possa permettere a Yildiz di fungere più da numero 10 di quanto non accada adesso, dato che spesso il fuoriclasse turco è costretto a donare ampiezza alla manovra offensiva. Nel caso in cui giungesse a Torino un ala di gamba, il giovane numero dieci juventino potrebbe così spaziare con maggiore libertà tra le linee avversarie.

Ora, tuttavia, sono giunte delle novità piuttosto spiacevoli per i bianconeri, dato che, secondo quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio profilo Twitter, pare che l’entourage del calciatore stia notificando ai club interessati (tra i quali figurava anche il Napoli di Antonio Conte, superato tuttavia dalla Juve in termini di offerta rivolta allo United) la volontà di percepire un ingaggio di ben 35/37 milioni di euro in tre anni, il che significherebbe svuotare rapidamente le casse torinesi.

Per ora non esattamente un pre mercato particolarmente felice per i bianconeri, rifiutati prima da Conte, poi da Gasperini, poi imbattutosi nelle difficoltà dell’affare Osimhen e ora in quelle dell’operazione Sancho.