Soldi e scambio per Ndicka: Massara l’ha già preso

Calciomercato Roma, soldi e conguaglio per la cessione di Ndicka: Massara lo ha già preso, ecco di chi si tratta.

Le questioni da affrontare in casa Roma restano numerose e abbracciano una pluralità di aspetti, relativi al mercato in entrata e, ancor di più su quel copro di operazioni in uscita che andranno concretizzate entro il 30 giugno. Questa, infatti, la data ben nota per poter registrare i necessari e doverosi incassi di cui da tempo la proprietà è consapevole, come avvisato e ricordato diverse volte da Ranieri e dallo stesso Gasperini, ben esplicito e diretto su tale argomento nel corso della sua prima conferenza stampa.

Lo stesso Massara è ben consapevole di tale scenario e, oltre al dover lavorare sui profili da assicurare a Gasperini per catalizzare nel migliore dei modi questo progetto, dovrà essere altresì in grado di monetizzare nel migliore dei modi. Come da tempo noto, uno dei profili maggiormente indicati per un’uscita remunerativa e coerente con tali esigenze resta quello di Evan Ndicka, sul cui scenario ci aggiorna in questi minuti Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Roma, un altro Koné per Ndicka: contatti col Marsiglia

In una fase contraddistinta da un’attenzione che sul fronte delle uscite continua a toccare anche altri nomi come, su tutti, quello di Angelino, il difensore ex Eintracht Francoforte è da tempo individuato come uno dei papabili partenti, alla luce delle grandi e sempre presenti prestazioni, che potrebbero assicurare alla Roma una plusvalenza totale dopo il suo approdo da svincolato.

Più nello specifico, il su citato giornalista di Sky Sport evidenzia come la prossima tappa per Ndicka, dopo Germania e Italia, potrebbe essere la Ligue 1. Questo, alla luce degli interessi del Marsiglia, club con il quale a Trigoria avrebbero già avviato i contatti per la cessione del difensore.

Nell’operazione pare poter essere coinvolto anche un altro giocatore, impostando così la trattativa sulla base di uno scambio più conguaglio a favore dei giallorossi: trattasi di Ismael Koné, ventitreenne reduce dalla stagione in prestito al Rennes. Il profilo è ben noto allo stesso Massara, che lo aveva portato al Rennes proprio durante la sua esperienza da DS in terra francese.